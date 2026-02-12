U17 nữ Việt Nam tranh vé dự World Cup với Trung Quốc, Thái Lan

Chiều 12/2, kết quả bốc thăm đưa tuyển nữ U17 Việt Nam vào bảng A cùng chủ nhà Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar ở VCK nữ U17 châu Á 2026.

U17 Việt Nam được kỳ vọng có thể tạo bất ngờ.

Vòng chung kết giải bóng đá nữ U17 châu Á 2026 được tổ chức tại Trung Quốc từ ngày 30/4 đến 17/5/2026, với sự tham dự của 12 đội tuyển. Đây là lần thứ 10 giải đấu được tổ chức và cũng là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới World Cup trẻ.

Bảng A được đánh giá giàu tính cạnh tranh khi Trung Quốc sở hữu nền tảng đào tạo trẻ vững chắc, còn Thái Lan là đối thủ quen thuộc của các cô gái trẻ Việt Nam ở khu vực. Ngoài ra, Myanmar cũng là ẩn số thú vị.

Bảng B quy tụ Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và Lebanon. Trong khi đó, bảng C có sự hiện diện của đương kim vô địch CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Philippines và Đài Bắc Trung Hoa.

Đáng chú ý, 4 đại diện châu Á dự U17 World Cup nữ 2025 gồm CHDCND Triều Tiên, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc được vào thẳng VCK. Trong số này, CHDCND Triều Tiên là nhà vô địch châu Á lẫn thế giới, đồng thời là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải với 4 lần đăng quang.

Theo thể thức của giải, 4 đội có thành tích cao nhất sẽ đại diện châu Á tham dự U17 World Cup nữ 2026 diễn ra tại Morocco vào cuối năm.

Với U17 nữ Việt Nam, tấm vé dự VCK là phần thưởng cho quá trình chuẩn bị nghiêm túc và phong độ ổn định ở vòng loại, đồng thời mở ra cơ hội cọ xát quý giá trên sân chơi châu lục.

Kết quả bốc thăm VCK nữ U17 châu Á 2026.