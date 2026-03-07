Động thái lạ của cầu thủ Malaysia sau án phạt từ CAS

Tiền đạo Rodrigo Holgado, một trong bảy cầu thủ bị kỷ luật trong vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, đã xóa toàn bộ tài khoản Instagram cá nhân sau phán quyết từ CAS.

Tiền đạo Rodrigo Holgado, một trong bảy cầu thủ bị kỷ luật trong vụ bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia, đã xóa toàn bộ tài khoản Instagram cá nhân.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đưa ra phán quyết liên quan đến vụ bê bối điều kiện thi đấu của một nhóm cầu thủ nhập tịch Malaysia.

Holgado là một trong bảy cầu thủ bị kỷ luật trong vụ việc gây tranh cãi này. Nhóm cầu thủ bị xác định sử dụng hồ sơ không hợp lệ liên quan đến nguồn gốc để đăng ký thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Ngoài Holgado, những cái tên khác trong danh sách gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Sau quá trình kháng cáo, CAS giữ nguyên án cấm thi đấu 12 tháng đối với các cầu thủ. Tuy nhiên, phán quyết cũng cho phép họ tiếp tục tập luyện và tham gia các hoạt động bóng đá khác cùng CLB trong thời gian thi hành án kỷ luật.

Trong bối cảnh đó, Holgado được cho là vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với Coquimbo Unido. Nguồn tin liên quan cho biết tiền đạo này chưa có ý định rời đội bóng Chile dù không thể ra sân trong các trận chính thức cho đến tháng 9.

Việc Holgado xóa tài khoản Instagram khiến nhiều người theo dõi bất ngờ. Trước đó, anh vẫn sử dụng mạng xã hội để chia sẻ hoạt động thi đấu và đời sống cá nhân. Hiện tại, toàn bộ dấu vết tài khoản của tiền đạo này đã biến mất khỏi nền tảng.

Vụ bê bối nhập tịch nói trên từng gây chấn động bóng đá khu vực Đông Nam Á khi nhiều cầu thủ có hồ sơ nguồn gốc bị nghi ngờ. Phán quyết của CAS khép lại quá trình tranh chấp kéo dài, nhưng những hệ lụy của vụ việc vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm từ giới bóng đá.

Trong khi án treo giò vẫn còn hiệu lực, tương lai thi đấu của Holgado tạm thời bị gián đoạn. Động thái rút khỏi mạng xã hội của tiền đạo này càng khiến câu chuyện xung quanh anh nhận thêm sự chú ý.