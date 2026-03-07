Quyết định gây phẫn nộ của MU

Việc ban lãnh đạo MU liên tục tăng giá vé khiến cổ động viên nhà bức xúc.

Nhiều CĐV MU bất bình vì quyết định của giới chủ.

MU một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi khi xác nhận tăng 5% giá vé mùa cho chiến dịch 2026/27. Đây là năm thứ 4 liên tiếp chi phí vào sân Old Trafford tăng lên, động thái khiến nhiều cổ động viên phản ứng gay gắt.

Ban lãnh đạo MU cho rằng quyết định này là cần thiết để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ tham vọng cạnh tranh danh hiệu.

Theo CLB, việc đầu tư vào đội hình và nâng cấp cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn lực lớn, trong khi các quy định tài chính của Premier League ngày càng chặt chẽ.

Trong thông báo chính thức, MU nhấn mạnh mục tiêu đưa đội bóng trở lại vị thế hàng đầu của bóng đá Anh và châu Âu. CLB cho biết họ cần tiếp tục đầu tư vào đội hình và cải thiện trải nghiệm tại Old Trafford, đồng thời duy trì sự bền vững tài chính trước áp lực lạm phát và chi phí vận hành tăng cao.

Theo tính toán của CLB, mức tăng 5% tương đương hơn 2 bảng cho mỗi trận đối với vé mùa người lớn và khoảng 1 bảng mỗi trận đối với khán giả dưới 16 tuổi.

NHM MU nhiều lần thể hiện sự bất mãn với các ông chủ.

Tuy nhiên, lập luận này không thuyết phục được nhiều cổ động viên. Manchester United Supporters Trust (MUST), tổ chức đại diện cho người hâm mộ, đã công khai chỉ trích quyết định của MU.

Trước đó, MUST kêu gọi MU đóng băng giá vé theo chiến dịch chung của Football Supporters’ Association nhằm giảm áp lực chi phí cho người hâm mộ. Theo tổ chức này, việc tiếp tục tăng giá cho thấy CLB phớt lờ tiếng nói từ khán đài.

"Thật đáng thất vọng khi CLB bỏ qua lời kêu gọi của chúng tôi. Người hâm mộ đang phải trả ngày càng nhiều tiền để theo dõi đội bóng. Như khẩu hiệu của chiến dịch đã nói: Đủ rồi", MUST nêu trong tuyên bố.

Bên cạnh việc tăng giá, khoảng 600 cổ động viên lâu năm còn phải chuyển chỗ để nhường vị trí cho các khu ghế dịch vụ cao cấp. Điều này càng làm gia tăng sự bất bình trong cộng đồng người hâm mộ.

Dù MU cho biết họ đã lắng nghe một số góp ý, như không siết thêm quy định chuyển nhượng vé mùa, làn sóng phản đối từ khán đài Old Trafford vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

