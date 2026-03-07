Đội hình mỏng kéo MU trở lại mặt đất

Thất bại trước Newcastle chỉ còn 10 người trên sân gióng lên hồi chuông cảnh báo lớn về thực trạng lực lượng của MU.

Một đêm St James’ Park phơi bày điểm yếu MU.

Michael Carrick bước vào đường hầm sân St James' Park với một khuôn mặt thất vọng lộ rõ, khép lại một đêm thi đấu dưới sức của Manchester United. Dù Carrick mang lại nhiều dấu hiệu tích cực kể từ khi nắm quyền, trận thua này phơi bày một điểm yếu cốt lõi mà ban lãnh đạo đội bóng phải giải quyết triệt để.

Sự thiếu hụt chiều sâu đội hình đang bóp nghẹt tham vọng của câu lạc bộ. Nếu muốn tiến xa tại đấu trường châu Âu mùa tới, tỷ phú Sir Jim Ratcliffe bắt buộc phải thực hiện một cuộc đại phẫu toàn diện trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Sự chắp vá nhân sự và hệ lụy từ lịch thi đấu

Trận đấu tại vùng Đông Bắc kết thúc theo một kịch bản ít ai ngờ tới. Lợi thế tâm lý hoàn toàn thuộc về Manchester United sau khi họ có bàn gỡ hòa vào cuối hiệp một, cộng thêm việc đối phương bị đuổi người.

Dù Leny Yoro và Joshua Zirkzee rất nỗ lực tung ra những pha dứt điểm nguy hiểm buộc thủ thành Aaron Ramsdale phải trổ tài cứu thua, "Quỷ đỏ" vẫn bế tắc trong việc kết liễu trận đấu. Hệ quả là họ phải trả giá bằng một đòn hồi mã thương chí mạng.

William Osula lập siêu phẩm với một cú sút xoáy tuyệt đẹp, phơi bày khả năng phòng ngự yếu kém của Tyrell Malacia.

Việc đổ lỗi cho cá nhân Malacia là thiếu công bằng bởi anh là nạn nhân của một hệ thống chắp vá do khủng hoảng nhân sự. Hậu vệ người Hà Lan buộc phải vào sân một cách bất đắc dĩ sau khi Noussair Mazraoui dính chấn thương.

Đội hình hiện tại của MU khá mỏng.

Sự lựa chọn ở hai hành lang của Carrick bị thu hẹp đáng kể khi Diogo Dalot vừa trải qua một trận đấu chật vật trước Crystal Palace. Dalot sau đó cũng phải vào sân thay Luke Shaw ở giữa hiệp hai, khiến sự xuất hiện của Malacia trên sân trở thành một phương án bắt buộc.

Sự sụt giảm phong độ khi phải thi đấu với mật độ dày đặc là một căn bệnh trầm kha của Manchester United ở mùa giải năm nay. Những người đá chính có thể duy trì màn trình diễn tốt, phần còn lại của đội hình lại không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn khi có cơ hội. Thất bại muối mặt trước Grimsby diễn ra chỉ vỏn vẹn ba ngày sau trận hòa vất vả trước Fulham.

Tương tự, những kết quả hòa nhạt nhòa trước các đối thủ đang vật lộn ở nhóm dưới như Wolves, Leeds hay Burnley đều xuất hiện vào thời điểm "Quỷ đỏ" có chưa đến một tuần để chuẩn bị. Rõ ràng, đội bóng áo đỏ luôn gặp vô vàn khó khăn trong việc giành chiến thắng khi phải đối mặt với lịch thi đấu xoay vòng gấp rút.

Một tập thể muốn vươn lên đỉnh cao không thể mãi sống dựa vào việc vắt kiệt thể lực của mười một con người đá chính.

Carrick không có nhiều lựa chọn.

Bài toán đại phẫu chờ đợi Sir Jim Ratcliffe

Thực trạng mỏng manh của đội hình hiện tại là một trở ngại lớn cho những kế hoạch đường dài. Giả sử Manchester United giành quyền tham dự Champions League mùa giải năm sau, họ sẽ phải gánh thêm ít nhất tám trận đấu vào lịch trình vốn đã chật chội.

Tập thể dưới tay Michael Carrick lúc này hoàn toàn không đủ sức để kham nổi khối lượng công việc khổng lồ đó. Nhìn vào băng ghế dự bị của họ trong trận đấu vừa qua, sự thật phũ phàng đã hiện rõ. Carrick chỉ có đúng ba cái tên đủ độ tin cậy để xoay tua ở mùa giải tới bao gồm Ayden Heaven, Diogo Dalot và Amad.

Những người còn lại đều nằm trong diện nhiều khả năng rời đi như Joshua Zirkzee, Altay Bayindir, Tyrell Malacia và Manuel Ugarte, hoặc là những tài năng trẻ vẫn còn đang trong giai đoạn học hỏi kinh nghiệm như Godwill Kukonki và Tyler Fletcher. Manchester United chắc chắn sẽ không hài lòng với việc chỉ góp mặt tại châu Âu cho có lệ. Họ mang trên vai áp lực phải thi đấu sòng phẳng tại Champions League hoặc cố gắng giành ngôi vương Europa League.

Đó chính là lý do Sir Jim Ratcliffe cùng đội ngũ của mình phải ghi chú thật kỹ những bài học từ thất bại này. Đội chủ sân Old Trafford đang đứng trước một khối lượng công việc khổng lồ để tái thiết toàn bộ lực lượng. Khu trung tuyến chắc chắn sẽ thay đổi diện mạo hoàn toàn khi Casemiro nói lời chia tay, đòi hỏi sự bổ sung của ít nhất hai tiền vệ chất lượng.

Đội bóng cần khẩn trương tìm kiếm một phương án dự phòng đáng tin cậy cho thủ thành Senne Lammens, một cầu thủ chạy cánh trái thuần túy và ít nhất một tiền đạo cắm sắc bén để chia lửa cùng Benjamin Sesko. Đây là một danh sách mua sắm đồ sộ và tốn kém, bất chấp việc câu lạc bộ có thu về lợi nhuận từ tấm vé dự Champions League hay không.