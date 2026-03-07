Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dấu hiệu về tương lai của Guardiola

  • Thứ bảy, 7/3/2026 08:10 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Pep Guardiola cho rằng Manchester City chưa đạt đến phiên bản hoàn chỉnh và tin rằng đội bóng sẽ mạnh hơn ở mùa giải tới.

Guardiola phát đi tín hiệu cho thấy ông có thể tiếp tục gắn bó với Man City.

Guardiola hiện còn hợp đồng với Manchester City đến năm 2027. Tuy nhiên, một số nguồn tin gần đây cho rằng ông có thể rời sân Etihad sau mùa giải này, khép lại chặng đường 10 năm dẫn dắt đội bóng.

Bất chấp những đồn đoán, Man City vẫn cạnh tranh trên nhiều mặt trận. Đội bóng của Guardiola góp mặt trong cuộc đua vô địch Premier League, đồng thời còn cơ hội tại Champions League, FA Cup và Carabao Cup.

Dù vậy, Guardiola cho rằng đội hình hiện tại chưa đạt sự ổn định cần thiết. Ông thừa nhận Man City đang trải qua giai đoạn thay đổi và cần thêm thời gian để hoàn thiện. "Chúng tôi chưa phải là một đội bóng hoàn chỉnh để có thể thi đấu ổn định. Đó là thực tế", Guardiola chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Man City vẫn còn cơ hội cạnh tranh nếu cải thiện nhanh trong giai đoạn cuối mùa. Tuy nhiên, ông tin rằng đội bóng sẽ đạt trạng thái tốt hơn ở mùa giải tới.

"Tôi khá chắc chắn rằng mùa giải tới sẽ tốt hơn. Tôi không nghi ngờ điều đó", Guardiola nhấn mạnh.

Cuối tuần này, Manchester City sẽ đối đầu Newcastle tại FA Cup. Đây là lần thứ 5 hai đội gặp nhau trong mùa giải hiện tại. Sau trận đấu tại St James’ Park, Man City chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc chạm trán Real Madrid ở lượt đi vòng 1/8 đội Champions League tại Bernabeu.

Đào Trần

