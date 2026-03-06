Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real nhắm trò cưng của Pep Guardiola

  • Thứ sáu, 6/3/2026 07:31 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Real Madrid tiếp tục chiến lược trẻ hóa đội hình khi đưa Nico O'Reilly vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng.

Nico O’Reilly được Real săn đón.

Theo Fichajes, ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là theo dõi sát sao sự phát triển của cầu thủ 20 tuổi và coi anh là một trong những nhân tố tiềm năng để củng cố đội hình cho tương lai.

O’Reilly gây ấn tượng nhờ sự đa năng hiếm có. Dù xuất phát điểm là một hậu vệ cánh trái, cầu thủ người Anh có thể thi đấu linh hoạt ở khu vực tuyến giữa nhờ khả năng kiểm soát bóng và nhãn quan chiến thuật tốt. Thể hình, tốc độ cùng lối chơi hiện đại giúp anh trở thành mẫu cầu thủ phù hợp với phong cách bóng đá cường độ cao mà Real Madrid đang hướng tới.

Ở mùa giải Premier League hiện tại, Nico O'Reilly có những đóng góp đáng chú ý với 4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo, con số khá ấn tượng đối với một cầu thủ thiên về phòng ngự. Khả năng hỗ trợ tấn công và bao quát hành lang cánh của anh được đánh giá là yếu tố có thể mang lại nhiều giải pháp chiến thuật cho ban huấn luyện.

Dù vậy, thương vụ sẽ không dễ dàng. Manchester City ký hợp đồng dài hạn với O’Reilly đến năm 2030 và chắc chắn không muốn để mất một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của họ.

Giá trị thị trường của cầu thủ hiện được định giá khoảng 40 triệu euro và có thể còn tăng mạnh nếu anh tiếp tục duy trì phong độ. Tuy nhiên, sức hút từ Real Madrid và cơ hội trở thành một phần của dự án dài hạn tại Bernabeu vẫn có thể khiến Nico O'Reilly cân nhắc.

