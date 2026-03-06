Real ra tối hậu thư cho Arbeloa

Áp lực đang đè nặng lên HLV Alvaro Arbeloa khi Real Madrid bước vào 2 trận đấu then chốt với Man City thuộc vòng 1/8 Champions League.

Arbeloa đứng trước nguy cơ bị sa thải.

Theo Fichajes, Chủ tịch Florentino Perez gửi thông điệp rằng nếu đội bóng tiếp tục gây thất vọng, chiếc ghế của nhà cầm quân trẻ tuổi sẽ không còn được đảm bảo.

Arbeloa được trao cơ hội dẫn dắt Real Madrid với kỳ vọng tạo ra cú hích mới cho đội bóng. Tuy nhiên, kết quả trên sân lại chưa đáp ứng được mong đợi của ban lãnh đạo. "Los Blancos" bị loại khỏi Copa del Rey và phong độ tại La Liga cũng sa sút nghiêm trọng, khiến Barcelona nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch lên 4 điểm.

Hai thất bại liên tiếp ở giải quốc nội càng làm gia tăng áp lực lên ban huấn luyện. Trong nội bộ sân Santiago Bernabeu, nhiều ý kiến cho rằng đội bóng chưa cho thấy sự cải thiện rõ rệt kể từ khi thay đổi HLV. Điều đó khiến niềm tin vào dự án của Arbeloa bắt đầu lung lay.

Trong bối cảnh đó, Champions League gần như trở thành con đường duy nhất để Real Madrid cứu vãn mùa giải. Nhưng thử thách trước mắt lại cực kỳ khắc nghiệt khi đối thủ là Man City, một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay.

Đối với Arbeloa, trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giành vé đi tiếp mà còn có thể quyết định trực tiếp tương lai của ông tại Bernabeu. Nếu Real Madrid vượt qua Man City, chiến thắng sẽ giúp HLV người Tây Ban Nha lấy lại niềm tin từ ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Ngược lại, một thất bại có thể khiến ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha phải cân nhắc những thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện. Một số cái tên đã được tính đến, trong đó có Max Allegri, Jurgen Klopp,...

