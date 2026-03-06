Tottenham có xứng đáng thua trận thứ 5 liên tiếp?

Trận thua ngược 1-3 trước Crystal Palace đánh dấu thất bại thứ năm liên tiếp của Tottenham Hotspur trên kể từ đầu tháng 2. Nhưng họ có thật sự đáng bị như vậy?

Tottenham đã chơi nỗ lực dù thiếu người.

Nếu đánh giá dựa trên kết quả chung cuộc, nhiều luồng ý kiến sẽ vội vàng kết luận rằng đội bóng đang chìm sâu trong khủng hoảng phong độ và đánh mất bản sắc đến mức thua cả Crystal Palace trên sân nhà. Tuy nhiên, đi sâu vào các số liệu thống kê chuyên môn, thất bại này mang một sắc thái hoàn toàn khác.

Nguyên nhân cốt lõi dẫn đến trận thua không xuất phát từ việc Tottenham thi đấu kém cỏi, mà đến từ rủi ro thẻ đỏ ở phút 38.

Bước ngoặt phút 38 và sự sụp đổ chớp nhoáng

Xuyên suốt giai đoạn đầu trận đấu, Tottenham nhập cuộc đầy tự tin và vươn lên dẫn trước Crystal Palace ở phút 34. Mọi thứ thực sự vượt khỏi tầm kiểm soát khi chiếc thẻ đỏ tai hại của Micky van de Ven xuất hiện ở phút thứ 38.

Việc đột ngột mất đi một mắt xích trong hệ thống đã tạo ra một cú sốc lớn về mặt cấu trúc đội hình. Tận dụng sự xô lệch của hàng thủ áo trắng, Crystal Palace dồn lên tấn công mạnh mẽ và ghi liền ba bàn thắng trong quãng thời gian ngắn ngủi cuối hiệp một. Trong cả trận, Palace có 3 cơ hội lớn và họ đã ghi cả 3.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng trên khung thành (xGOT) mà thủ môn Tottenham phải đối mặt lên tới 1.54, trong khi khả năng ngăn chặn bàn thắng của người gác đền bên phía Spurs lại chạm mức âm (-1.46). Sự thiếu chắc chắn trong khung gỗ cộng hưởng với hệ thống phòng ngự bị xé toạc do thiếu người dẫn đến một kịch bản thủng lưới dồn dập, gần như định đoạt cục diện trận đấu ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Bước sang hiệp hai với tâm thế phải chơi với 10 người trên sân, Tottenham lại cho thấy một bộ mặt chiến đấu cực kỳ kiên cường. Việc tỷ lệ kiểm soát bóng chung cuộc của Tottenham chỉ đạt 40% so với 60% của đối thủ là điều dễ hiểu khi họ chơi thiếu người trong hơn 50 phút thi đấu, cùng với tỷ lệ chuyền bóng chính xác đạt 78% (236/303 đường chuyền). Bất chấp sự thua thiệt đó, đội khách lại là những người nhỉnh hơn ở khâu tạo ra sóng gió về phía khung thành đối phương.

Tottenham đã chơi ấn tượng cho đến khi thiếu người.

Tottenham là đội tấn công tích cực hơn

Kết thúc 90 phút thi đấu, Tottenham tung ra tổng cộng 12 cú sút, nhỉnh hơn con số 9 pha dứt điểm của Crystal Palace. Đặc biệt, đội khách sở hữu tới 10 cú sút trong khu vực cấm địa, so với 8 của đối thủ, chứng minh khả năng tiếp cận cầu môn cực kỳ ấn tượng dù chịu bất lợi về mặt quân số.

Cả hai đội đều có 4 lần sút trúng đích, nhưng số liệu bàn thắng kỳ vọng (xG) khẳng định Tottenham tạo ra một sức ép vô cùng đáng gờm. Chỉ số xG của Spurs đạt 1.58, bám rất sát mức 1.78 của Crystal Palace. Thống kê này làm rõ chất lượng các cơ hội mà Tottenham tạo ra là sắc nét và có độ nguy hiểm cao.

Tinh thần của các cầu thủ áo trắng còn được thể hiện qua các chỉ số tranh chấp. Đội khách giành chiến thắng trong 60 tình huống tranh chấp tay đôi, nhỉnh hơn mức 57 lần của đội chủ nhà. Sự áp đảo ở các tình huống cố định cũng thuộc về Tottenham với 6 quả phạt góc so với 3 của đối phương.

Các mảng miếng tấn công biên của Spurs hoạt động cực kỳ hiệu quả với tỷ lệ tạt bóng chính xác lên tới 42% (5/12 đường tạt thành công), vượt trội hoàn toàn con số 11% (2/19) của Crystal Palace. Chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) của hai đội cân bằng ở mức 0.93, minh chứng cho việc các đường chuyền mang tính quyết định của Tottenham vẫn giữ được độ chuẩn xác cao.

Chuỗi trận thua thứ năm liên tiếp rõ ràng là một kết quả đáng buồn. Dẫu vậy, cách Tottenham chiến đấu kiên cường và duy trì được một hệ thống tấn công sắc nét ngay cả khi rơi vào thế thiếu người cho thấy họ vẫn là một tập thể gắn kết. Thất bại lần này giống vận đen đang kéo dài hơn là một khủng hoảng toàn diện về mặt kỹ chiến thuật.