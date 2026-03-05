Lời xin lỗi dành cho Sesko

Cựu HLV Tottenham, Tim Sherwood, công khai nhận sai khi đánh giá thấp tài năng của tiền đạo Benjamin Sesko.

Mùa hè năm ngoái, Sesko cập bến Old Trafford từ RB Leipzig với mức phí 74 triệu bảng, khi đội bóng còn được dẫn dắt bởi Ruben Amorim. Tuy nhiên, dưới thời chiến lược gia người Bồ Đào Nha, Sesko chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn sau 17 lần ra sân và thường xuyên gây thất vọng.

Chính phong độ mờ nhạt đó khiến cựu HLV Tottenham, Tim Sherwood, tuyên bố trên Sky Sports hồi tháng 1 rằng Sesko “không đủ tốt để chơi cho MU”. Ông thậm chí còn so sánh anh với bản hợp đồng thất bại Wout Weghorst.

Thế nhưng, trước màn lột xác ngoạn mục của tiền đạo 22 tuổi dưới thời Michael Carrick, HLV Sherwood phải thay đổi quan điểm. Trên một podcast gần đây, ông thừa nhận: “Tôi đánh giá Sesko dựa trên những gì cậu ấy thể hiện dưới thời Amorim. Nhưng giờ đây tôi đã sai và phải xin lỗi cậu ấy”.

HLV Sherwood xin lỗi Sesko.

Bước ngoặt lớn đến khi Carrick làm HLV tạm quyền dẫn dắt đội bóng. Cựu tiền vệ MU giúp Sesko phát huy tối đa điểm mạnh về tốc độ và khả năng bứt phá.

Theo The Athletic, tiền đạo này còn chủ động một mình sang Dubai tập huấn nhằm cải thiện khả năng dứt điểm và tăng tốc từ trạng thái đứng yên. Hiệu quả nhanh chóng được thể hiện.

Trong chiến thắng 1-0 trước Everton, Sesko có pha nước rút gần nửa sân trước khi ghi bàn quyết định. Đến trận gặp Crystal Palace, anh bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho thủ môn Dean Henderson cơ hội cản phá.

Đáng tiếc, Sesko không thể có trận thứ 4 liên tiếp ghi bàn cho MU khi đội nhà nhận thất bại 1-2 trước Newcastle tại vòng 29 Premier League rạng sáng 5/3. Dù vậy, chân sút này đang dần chứng tỏ bản thân xứng đáng nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo MU.

