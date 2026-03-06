Thảm họa Tottenham

Rạng sáng 6/3, Tottenham tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua Crystal Palace 1-3 thuộc vòng 29 Premier League, qua đó kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số kỷ lục 11 trận.

Kết quả này khiến khoảng cách giữa Spurs và khu vực xuống hạng bị thu hẹp xuống chỉ còn một điểm, làm dấy lên nỗi lo về viễn cảnh phải rời giải đấu cao nhất nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1977.

Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn với Tottenham khi họ sớm bị Palace gây sức ép. Thủ môn Guglielmo Vicario phải trổ tài cản phá cú dứt điểm nguy hiểm của Adam Wharton ngay phút đầu tiên. Đội khách thậm chí đã đưa được bóng vào lưới Spurs, nhưng bàn thắng của Ismaila Sarr không được công nhận vì lỗi việt vị trước đó.

Dù vậy, Tottenham vẫn có khoảnh khắc bùng nổ khi Archie Gray đi bóng khéo léo bên cánh phải trước khi căng ngang để Dominic Solanke dứt điểm mở tỷ số. Tuy nhiên, bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở cuối hiệp một khi trung vệ Micky van de Ven nhận thẻ đỏ sau pha kéo ngã Sarr trong vòng cấm. Từ chấm phạt đền, chính Sarr đã bình tĩnh ghi bàn gỡ hòa cho Crystal Palace.

Chơi hơn người, đội khách nhanh chóng tận dụng lợi thế. Adam Wharton trở thành điểm sáng với hai pha kiến tạo liên tiếp, giúp Jorgen Strand Larsen và Sarr lần lượt ghi bàn, hoàn tất màn lội ngược dòng ngay trước giờ nghỉ.

Sang hiệp hai, Tottenham nỗ lực vùng lên dù chỉ còn 10 người, nhưng những cơ hội của họ không đủ sắc bén. Cú sút nguy hiểm của Solanke cũng bị thủ môn Dean Henderson cản phá.

Ba thất bại liên tiếp dưới thời HLV Igor Tudor khiến Spurs chưa thắng trận nào tại Premier League trong năm 2026. Trong bối cảnh phải chuẩn bị cho trận đấu với Atletico Madrid tại Champions League, Tottenham đối mặt với mùa giải đầy bất ổn khi nguy cơ rơi vào cuộc chiến trụ hạng ngày càng hiện hữu.

