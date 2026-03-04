Tiền đạo Tottenham lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng sẽ không dự World Cup 2026 vì xung đột Trung Đông.

Richarlison phủ nhận tin đồn tẩy chay World Cup.

Richarlison phải lên tiếng đính chính sau khi một thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, cho rằng anh sẽ từ chối tham dự World Cup 2026.

Câu chuyện bắt đầu từ một bài đăng trên mạng xã hội X. Tài khoản này chia sẻ hình ảnh được chỉnh sửa, gán cho tiền đạo của Tottenham phát biểu: “Tôi sẽ không chơi ở World Cup cho đến khi cuộc chiến kết thúc”.

Bức ảnh nhanh chóng lan rộng và làm dấy lên tin đồn rằng Richarlison sẽ tẩy chay World Cup tại Bắc Mỹ để phản đối các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Trước làn sóng suy đoán, chân sút 28 tuổi lập tức lên tiếng phản bác. Anh khẳng định nội dung đang lan truyền hoàn toàn không phải phát biểu của mình. “Chỉ để làm rõ, vì tin giả đã đi quá xa: tôi chưa từng nói điều đó”, Richarlison viết.

Tiền đạo của Tottenham cũng nhấn mạnh rằng anh phản đối chiến tranh, nhưng chưa bao giờ có ý định từ chối khoác áo đội tuyển Brazil tại World Cup.

“Mặc dù tôi phản đối mọi loại chiến tranh và xung đột, tôi chưa từng nói rằng mình sẽ không chơi cho đội tuyển Brazil tại World Cup. Tôi hy vọng những ai đã chia sẻ thông tin sai lệch này sẽ xóa bài đăng của họ”, anh nói thêm.

Tin đồn xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang những ngày qua. Cuộc xung đột đã bước sang ngày thứ tư sau các cuộc tấn công do Mỹ và Israel phát động hôm 1/3, khiến lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Sau đó, Tehran tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào nhiều quốc gia trong khu vực Vùng Vịnh như Qatar, UAE, Jordan, Saudi Arabia và Kuwait.

Chính phủ Brazil cũng lên tiếng chỉ trích các cuộc tấn công. Trong tuyên bố chính thức, nước này cho rằng hành động quân sự diễn ra trong lúc các bên vẫn đang trong tiến trình đàm phán, vốn được xem là con đường khả thi duy nhất để đạt được hòa bình.

Diễn biến địa chính trị khiến dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về World Cup 2026, giải đấu sẽ khai mạc sau khoảng 100 ngày tại Mỹ, Canada và Mexico.

Liên đoàn Bóng đá Iran thậm chí để ngỏ khả năng đội tuyển nước này rút lui khỏi giải. Chủ tịch Mehdi Taj thừa nhận bầu không khí hiện tại khiến họ khó có thể nhìn về World Cup với sự lạc quan.

Iran nằm ở bảng G cùng New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Nếu tham dự, hai trận gặp New Zealand và Bỉ của họ sẽ diễn ra tại Los Angeles, còn trận gặp Ai Cập được tổ chức ở Seattle.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng cuộc xung đột có thể kết thúc trong vòng bốn tuần, đồng nghĩa nước Mỹ vẫn còn hơn hai tháng để chuẩn bị cho World Cup.