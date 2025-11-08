Richarlison khóc khi phá lưới MU

Richarlison xúc động sau bàn thắng vào lưới MU, nhưng Tottenham vẫn đánh rơi chiến thắng trên sân nhà ở vòng 11 Premier League tối 8/11.

Richarlison khóc sau khi phá lưới MU.

Phút 90+1, tiền đạo người Brazil chạm đầu khiến bóng đổi hướng đi vào lưới MU sau cú sút của đồng đội, giúp Tottenham tạm vươn lên dẫn 2-1. Sau pha lập công, Richarlison vỡ òa cảm xúc. Anh cởi áo và tiến đến khu vực khán đài để ăn mừng cùng các CĐV.

Ngay sau đó, Richarlison ôm mặt khóc trong sự an ủi của các đồng đội. Anh được yêu cầu nhanh chóng trở lại sân khi trọng tài cho bù giờ hiệp hai đến 6 phút.

Dù vậy, Tottenham không thể bảo toàn lợi thế, khi trung vệ Matthijs de Ligt của MU ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở những phút cuối, khiến đội chủ nhà phải chia điểm đầy tiếc nuối.

Trên mạng xã hội, nhiều CĐV chế nhạo Richarlison vì màn ăn mừng sớm. Một tài khoản bình luận: “Anh ta ăn mừng hơi sớm". Người khác viết: “Mỗi khi Richarlison cởi áo ăn mừng bàn thắng là Tottenham chắc chắn bị thủng lưới". Một fan khác mỉa mai: “Richarlison hẳn bị sốc vì kết quả này".

Đây là bàn thắng thứ 4 của Richarlison sau 11 trận tại Premier League mùa này. Lần gần nhất anh ghi bàn cho Tottenham là vào ngày 20/9, trong trận hòa 2-2 với Brighton.

Kết quả này giúp Tottenham tạm vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với MU và cùng vẫn kém đội đầu bảng Arsenal 7 điểm.

