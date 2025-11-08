MU thoát thua Tottenham ở phút 90+6

Đêm 8/11, tại vòng 11 Premier League, MU bị Tottenham dẫn 2-1 nhưng kịp giành lại một điểm nhờ bàn thắng của Mathijs De Ligt ở phút 90+6.

Tỷ số: Tottenham 2-2 Manchester United Cầu thủ ghi bàn: Bryan Mbeumo (31'), Mathys Tel (84'), Richarlison (90+1'), Matthijs De Ligt (90+6').

Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thủ thành Senne Lammens có khởi đầu đầy âu lo ngay tại phút đầu tiên của trận đấu, khi một pha xử lý không dứt khoát của anh đã biếu không cho đối thủ quả phạt góc. May mắn cho khung thành Manchester United, tình huống cố định sau đó đã không thể tạo ra sóng gió.

Những phút tiếp theo chứng kiến đội chủ nhà nỗ lực tìm kiếm cơ hội. Đáng tiếc nhất phải kể đến tình huống ở phút thứ 16. Từ hành lang phải, Brennan Johnson đã thực hiện một quả treo bóng chuẩn xác, loại bỏ hàng thủ đội khách. Tuy nhiên, ở phía trong, tiền đạo Richarlison lại có pha chạm bóng lỗi, khiến cơ hội ăn bàn mười mươi trôi qua đầy tiếc nuối.

MU thi đấu ngang ngửa với chủ nhà trong hiệp một.

Sau đó, MU cũng bắt đầu có những lời đáp trả. Phút 22, Matheus Cunha tung ra cú sút đầu tiên đầy uy lực. Dù vậy, bóng đã đập trúng chân một hậu vệ áo trắng, đổi hướng đi hết đường biên ngang. Chỉ một phút sau, lại là Richarlison gây chú ý khi anh để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa đối nhà. Các cổ động viên MU trên khán đài đã đồng loạt đòi hỏi một quả phạt đền, nhưng cả trọng tài chính lẫn tổ trọng tài VAR đều giữ im lặng, bỏ qua tình huống này.

Bước ngoặt của hiệp đấu đến vào phút thứ 32. Trong một tình huống hàng thủ Tottenham chơi lúng túng, Amad thực hiện một đường tạt bóng vừa tầm từ cánh phải, đặt bóng đến đúng vị trí của Mbeumo. Tiền đạo đội khách lập tức tung ra cú đánh đầu hiểm hóc từ cự ly gần, không cho thủ môn cơ hội cản phá, đưa đội khách vươn lên dẫn trước.

Mbeumo tỏa sáng.

Mbeumo có màn thể hiện tốt từ khi cập bến Old Trafford khi góp công vào 7 bàn thắng (6 bàn, 1 kiến tạo) sau 12 trận.

Hiệp một khép lại với lợi thế nghiêng về đội khách, bất chấp sự cổ vũ của khán giả nhà. Chủ nhà đã thể hiện sự bế tắc rõ rệt trong khâu tấn công và buồn bã chấp nhận thực tế rằng họ chưa có bất kỳ lần dứt điểm trúng đích nào trong suốt 45 phút đầu tiên. Ở chiều ngược lại, "Quỷ đỏ" chỉ cần đúng một cơ hội để tạo khác biệt.

Sau gần một giờ bóng lăn, Tottenham cũng có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên. Phút 54, Cristian Romero tạo điểm cắt từ cự ly gần nhưng Lammens vẫn kịp dùng chân để cứu thua cho đội khách. Chưa đầy 2 phút sau, thủ môn người Bỉ tiếp tục gây ấn tượng với pha đổ người cản cú volley của Joao Palhinha, bất chấp việc bị cản tầm nhìn.

Bruno Fernandes có ngày thi đấu thiếu thuyết phục với nhiều pha chuyền hỏng.

Phút 62, Bruno để mất bóng ở giữa sân, tạo điều kiện cho chủ nhà tổ chức tấn công. Johnson dứt điểm chéo góc, đánh bại thủ môn nhưng trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị.

Sau quãng thời gian tấn công bế tắc, những sự điều chỉnh của HLV Thomas Frank đã phát huy tác dụng. Phút 84, Mathys Tel đón đường chuyền từ cánh trái của Destiny Udogie, xoay người loại De Ligt rồi dứt điểm tung lưới đội khách.

Tận dụng lợi thế tâm lý, Tottenham dồn ép MU và có bàn thắng thứ 2 ở phút 90+1. Cú sút xa của đồng đội đưa bóng trúng Richarlison, đổi hướng đi vào lưới khiến Lammnens bó tay.

Khi người hâm mộ chủ nhà đã chuẩn bị ăn mừng trận thắng thứ 5 liên tiếp trước MU, De Ligt bất ngờ tỏa sáng với pha đánh đầu dũng mãnh ở phút 90+6, hạ gục toàn bộ hàng thủ áo trắng.

MU giành lại 1 điểm ở phút cuối.

Trận đấu khép lại với tỷ số hòa. Dù sao, đây cũng là kết quả đáng khích lệ, bởi MU phải chơi thiếu người trong những phút cuối vì chấn thương của Benjamin Sesko. Nửa đỏ thành Manchester chấm dứt chuỗi 4 trận thua Tottenham nhưng vẫn chưa thắng đối thủ Bắc London trong 3 năm gần nhất. Đoàn quân của Ruben Amorim cho thấy sự bất ổn, khi chỉ thắng 1 trong 4 trận sân khách ghi bàn trước ở Premier League mùa này (3 hòa).

Trận hòa khiến MU giậm chân ở ngoài top 4 với 17 điểm, kém Liverpool 1 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Ở vòng tiếp theo, "Quỷ đỏ" trở về sân nhà để tiếp đón Everton.

