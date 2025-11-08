MU đẩy Mbeumo vào thế khó

Bryan Mbeumo không muốn trực tiếp đưa ra quyết định về thời gian anh tham dự AFCON 2026, do sợ phản ứng từ dư luận Cameroon.

Bryan Mbeumo vừa được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng lần đầu tiên trong sự nghiệp Premier League.

Theo The Times, Manchester United sắp gửi yêu cầu chính thức đến Liên đoàn Bóng đá Cameroon, để xin phép Mbeumo ở lại Anh thi đấu hai trận Premier League quan trọng vào ngày 13/12 và 21/12, trùng lịch tuyển Cameroon hội quân để chuẩn bị cho giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON).

Đây là tương tự trường hợp Andre Onana năm ngoái, khi Manchester United cũng xin thủ môn này hội quân trễ cùng Cameroon. Tuy nhiên, bản thân Mbeumo không muốn tự đưa ra quyết định mà phó mặc mọi chuyện cho tuyển Cameroon và ban lãnh đạo MU.

Mbeumo e ngại làn sóng phản đối từ dư luận Cameroon, chỉ trích anh ưu tiên CLB hơn cống hiến cho đất nước. Dù tuyển Cameroon đá trận đầu ở AFCON vào ngày 25/12, các ngôi sao của họ phải tập trung trước đó 2-3 tuần. Theo quy định từ FIFA, các CLB bắt buộc phải nhả quân cho ĐTQG để phục vụ AFCON.

MU hy vọng Mbeumo được miễn tham gia tập trung sớm để đá trận Bournemouth (13/12, sân nhà) và Aston Villa (21/12, sân khách) - hai đối thủ trực tiếp trong cuộc đua top 6.

Với phong độ bùng nổ (5 bàn, 1 kiến tạo chỉ sau 10 trận), sự vắng mặt của Mbeumo có thể khiến Manchester United "khổ sở" trong giai đoạn Giáng sinh và năm mới.

Mbeumo sinh ra tại Pháp nhưng chọn khoác áo Cameroon từ năm 2022 sau cuộc gặp với huyền thoại Samuel Eto'o. Anh ra mắt ĐTQG tại World Cup 2022.

AFCON 2026 sẽ diễn ra tại Morocco từ ngày 21/12 đến 18/1/2026, đe dọa tham vọng của nhiều đội Premier League vì các trụ cột về chơi cho ĐTQG, trong đó có Manchester United.

Cameroon nằm cùng bảng F với Bờ Biển Ngà, Gabon và Mozambique. Nếu Cameroon vào sâu, Mbeumo có thể vắng mặt đến 6 trận, bao gồm derby Manchester (17/1) và vòng 3 FA Cup. Năm ngoái, MU đã thuyết phục Cameroon cho Onana ở lại đến sau trận Fulham (chỉ vắng 1 trận).