Messi được đặt tên cho sân bóng 1 tỷ USD?

Inter Miami cân nhắc đổi tên sân vận động mới thành "Lionel Andrés Messi", như một hình thức tôn vinh siêu sao của CLB và gây tiếng vang.

Messi ký hợp đồng gia hạn ngay tại công trường.

Theo Miami Herald, sau khi Lionel Messi chính thức gia hạn hợp đồng đến năm 2028, Inter Miami đang lên kế hoạch tôn vinh siêu sao người Argentina bằng cách đổi tên sân vận động mới thành "Estadio Lionel Andrés Messi".

Tên gọi tạm thời "Freedom Park" chỉ là giai đoạn chuyển tiếp ngắn hạn, và sự thay đổi này sẽ biến sân vận động thành biểu tượng bất diệt của "La Pulga" tại MLS. Đây là cử chỉ tri ân dành cho Messi - người biến Inter Miami từ một CLB non trẻ thành "hiện tượng toàn cầu".

Sân vận động mới của Inter Miami đang được xây dựng với tổng đầu tư 1 tỷ USD . Đây là dự án đa năng bao gồm sân bóng chính với 25.000 chỗ ngồi, mái che cho hầu hết khán đài, công nghệ chiếu sáng LED hiện đại và hệ thống VAR tích hợp.

Ngoài ra, tổ hợp sân còn có khu vui chơi với công viên lớn nhất Miami. Cơ sở hạ tầng hiện đại gồm 5.000 chỗ đỗ xe, khách sạn 750 phòng, khu văn phòng, trung tâm thương mại và sân tập cộng đồng.

Messi sẽ là cầu thủ hiếm hoi được đặt tên cho sân bóng khi còn thi đấu.

Sân nhà mới của Inter Miami dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối 2025, chính thức mở cửa cho mùa MLS 2026 (tháng 2-3/2026).

Hiện tại, tên "Miami Freedom Park" phản ánh tinh thần "Freedom to Dream" (Tự do mơ ước) của CLB. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Inter Miami muốn thay đổi tên sân thành "Lionel Andrés Messi".

Điều này không chỉ là vinh danh cá nhân mà còn có thể giúp CLB tăng giá trị thương mại. Bởi lẽ, từ khi đến Inter Miami, Messi giúp doanh thu CLB tăng gấp 4 lần.

Messi thậm chí ký hợp đồng gia hạn ngay tại công trường xây dựng, một cử chỉ tượng trưng cho sự gắn bó. Trên Instagram, anh chia sẻ: "Rất hào hứng với ngôi nhà mới này. Miami là tương lai của tôi và gia đình".

Với hợp đồng mới đến năm 2028 (khi Messi 41 tuổi), anh sẽ ở lại đủ lâu để chứng kiến sân mới của Inter Miami thay đổi CLB. Các nguồn tin cho biết, Inter Miami còn dự kiến khai trương tượng đồng Messi ngay lễ cắt băng khánh thành.