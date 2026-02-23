Gabriel đăng bài 'cà khịa' Richarlison

Trung vệ người Brazil thắng tuyệt đối trên sân và tiếp tục thắng cả trên mạng xã hội sau khi Arsenal đè bẹp Tottenham 4-1 ngay tại Tottenham Hotspur Stadium.

Hình ảnh được Gabriel đăng tải sau trận.

Arsenal bước vào derby Bắc London với áp lực lớn sau cú sảy chân trước Wolves. Nhưng tại Tottenham Hotspur Stadium, thầy trò Mikel Arteta đáp trả bằng màn trình diễn thuyết phục và một chiến thắng đậm đà 4-1.

Tâm điểm sau trận không chỉ nằm ở tỷ số. Gabriel nhanh chóng trở thành nhân vật được nhắc đến nhiều nhất khi đăng tải bức ảnh cầm lá bài số 4 trên Instagram và gắn thẻ Richarlison.

Chỉ trong một giờ, bài đăng thu hút hơn 180.000 lượt thích cùng 5.000 bình luận. Động thái này được xem là màn đáp trả tiền đạo Tottenham, người từng gắn thẻ Gabriel sau chiến thắng của Spurs ở trận giao hữu mùa hè tại Hong Kong, nơi họ giành Herbalgy Trophy.

Trên sân, Gabriel cũng có màn trình diễn hoàn hảo. Theo thống kê từ Squawka, anh thắng 100% số pha tranh chấp trước Tottenham, với 10/10 tình huống thành công. Cùng William Saliba, trung vệ người Brazil kiểm soát chặt khu trung lộ, khiến các mũi nhọn đội chủ nhà gần như không có khoảng trống.

Về diễn biến trận đấu, Eberechi Eze mở tỷ số cho Arsenal trước khi Randal Kolo Muani gỡ hòa cho Tottenham ngay trước giờ nghỉ. Sang hiệp hai, đội khách tăng tốc. Viktor Gyokeres lập cú đúp, còn Eze hoàn tất ngày thi đấu rực sáng bằng bàn thắng thứ hai của riêng mình.

Richarlison được tung vào sân ở phút 68 nhưng không để lại dấu ấn đáng kể. Anh gần như bị cô lập giữa hệ thống phòng ngự kín kẽ của Arsenal. Điều đó càng khiến màn “đá xoáy” sau trận của Gabriel thêm phần cay nghiệt.

Đây không phải lần đầu Gabriel phản ứng theo cách như vậy. Ở trận lượt đi hồi tháng 11, anh cũng từng có động thái tương tự với người đồng đội ở tuyển Brazil.

Chiến thắng 4-1 giúp Arsenal tái lập khoảng cách 5 điểm với nhóm bám đuổi. Họ cũng nới rộng cách biệt với Manchester City lên 5 điểm, dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. Quan trọng hơn, derby Bắc London lần này cho thấy bản lĩnh của một ứng viên vô địch thực thụ.

Trước mắt Arsenal là một derby London khác với Chelsea tại Emirates. Cuộc đua còn dài, nhưng sau màn nghiền nát Tottenham trên sân khách, “Pháo thủ” gửi đi thông điệp rõ ràng: họ không chỉ biết đáp trả trên sân cỏ, mà còn sẵn sàng thắng cả những cuộc đấu tâm lý bên ngoài đường biên.

Highlights Tottenham 1-4 Arsenal Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.