Tranh cãi bùng nổ sau 10 phút derby Tottenham - Arsenal bị ngắt quãng

Rạng sáng 23/2, trận derby Bắc London Tottenham - Arsenal bị dừng tổng cộng 10 phút vì sự cố liên lạc của tổ trọng tài, khiến Gary Neville chỉ trích gay gắt trên truyền hình.

Trận Tottenham - Arsenal bị gián đoạn 2 lần vì lỗi IT. Ảnh: Reuters.

Derby Bắc London giữa Tottenham và Arsenal ở vòng 27 Premier League chứng kiến hai lần gián đoạn vì trục trặc hệ thống liên lạc của tổ trọng tài, kéo dài tổng cộng khoảng 10 phút và làm dấy lên tranh cãi lớn.

Sự cố đầu tiên xảy ra chỉ sau 7 phút thi đấu. Trọng tài chính Peter Bankes buộc phải tạm dừng trận đấu khi trợ lý Blake Antrobus gặp vấn đề với bộ đàm, thiết bị dùng để trao đổi với các trọng tài khác. Phải mất hơn 6 phút, lỗi mới được khắc phục.

Bình luận trên Sky Sports, Gary Neville tỏ ra bức xúc "Trận đấu không thể bị dừng lại chỉ vì một trợ lý không liên lạc được với trọng tài chính", ông nói, "Chúng ta đã chơi bóng 100 năm không có công nghệ này, vậy thì cứ đá tiếp đi. Cả sân đang phải chờ chỉ vì một lỗi IT".

Vài phút sau, Neville tiếp tục chỉ trích: "Đây là điều vô lý. Một trong những trận đấu quan trọng nhất mùa giải, khởi đầu rất nhanh và hấp dẫn, vậy mà giờ phải dừng hai, ba phút. Cầu thủ sẽ phải khởi động lại, làm nóng lại, thật hỗn loạn. 62.000 khán giả trên sân, hàng triệu người xem ở nhà, họ có thực sự nghĩ chuyện này quan trọng đến thế không? Cứ giơ cờ lên. Nếu cần quyết định, thì chạy lại nói trực tiếp".

Sau khi bóng lăn trở lại, Arsenal mở tỷ số nhờ Eberechi Eze. Tuy nhiên, Tottenham đáp trả chỉ hai phút sau khi Randal Kolo Muani tận dụng sai lầm của Declan Rice và William Saliba để ghi bàn gỡ hòa.

Một hình ảnh hài hước được bắt gặp trên khán đài trong lúc chờ đợi, CĐV Arsenal mang theo hình nộm có hình của HLV Thomas Frank, người đã bị Tottenham sa thải. Ảnh: Reuters.

Đầu hiệp hai, trận đấu tiếp tục bị gián đoạn, lần này do trợ lý Eddie Smart gặp trục trặc tương tự. Khoảng dừng kéo dài thêm 4 phút và các cầu thủ phải khởi động tại chỗ trong thời gian chờ đợi. Neville tiếp tục chỉ trích, cho rằng trận đấu phải được ưu tiên tiếp tục thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ.

Hệ thống bộ đàm được áp dụng tại Premier League từ mùa 1999/2000 và hiện là công cụ liên lạc chính giữa trọng tài chính, hai trợ lý và tổ VAR. Tuy nhiên, sự cố trong trận derby cho thấy rủi ro khi phụ thuộc vào công nghệ.

Sau khi hiệp hai bắt đầu lại, Viktor Gyokeres ghi bàn giúp đội khách vươn lên dẫn trước. Bên cạnh diễn biến chuyên môn, những phút gián đoạn vì lỗi kỹ thuật trở thành tâm điểm tranh luận, đặt ra câu hỏi về cách điều hành trận đấu khi công nghệ gặp trục trặc.

Highlights Tottenham 1-4 Arsenal Rạng sáng 23/2, Arsenal vượt qua Tottenham với tỷ số 4-1 thuộc vòng 27 Premier League.