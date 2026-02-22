Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Man City phả hơi nóng vào Arsenal

  • Chủ nhật, 22/2/2026 05:32 (GMT+7)
  • 15 giờ trước

Rạng sáng 22/2, Man City đánh bại Newcastle với tỷ số 2-1 thuộc vòng 27 giải Ngoại hạng Anh.

Highlights Man City 2-1 Newcastle Rạng sáng 22/2, Man City vượt qua Newcastle United với tỷ số 2-1 thuộc vòng 27 Premier League.

Manchester City tiếp tục tạo sức ép lớn lên Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 2 điểm. Chiến thắng này là đòn tâm lý mạnh mẽ gửi tới "Pháo thủ", đặc biệt là khi hai CLB vẫn còn màn đối đầu trực tiếp tại Etihad vào tháng 4.

Sau thắng lợi đậm đà 6-1 trước Qarabag hồi giữa tuần, Newcastle nhập cuộc với sự tự tin cao, nhưng dấu hiệu mệt mỏi vì lịch thi đấu dày đặc sớm bộc lộ. Man City kiểm soát thế trận và mở tỷ số nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Nico O’Reilly sau đường kiến tạo của Omar Marmoush. Tuy nhiên, đội khách phản ứng nhanh khi Lewis Hall gỡ hòa bằng cú sút đổi hướng khiến Donnarumma bó tay.

Man City anh 1

Cuộc đua vô địch ngày càng hấp dẫn.

Đẳng cấp của nhà đương kim vô địch lên tiếng đúng lúc. Chỉ ít phút sau, Haaland kiến tạo để O’Reilly hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu chính xác. Hiệp hai chứng kiến thế trận chặt chẽ hơn, khi Man City chủ động giảm nhịp độ và phòng ngự chắc chắn. Nick Pope chơi xuất sắc với nhiều pha cứu thua quan trọng, nhưng Newcastle không thể tìm được bàn gỡ.

Ở trận tiếp theo, Man City sẽ chạm trán Leeds. Trong khi đó, Arsenal có màn đối đầu được dự đoán nhiều khó khăn trước Tottenham vào tối 22/2. Nếu không thắng ở trận derby thành London, "Pháo thủ" có thể bị thầy trò HLV Pep Guardiola vượt mặt bất kỳ lúc nào.

