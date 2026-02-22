Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU nhận 'món quà' từ Chelsea và Aston Villa

  • Chủ nhật, 22/2/2026 05:10 (GMT+7)
  • 16 giờ trước

Tối 21/2, MU có cơ hội bứt lên trong cuộc đua giành vé dự Champions League khi Chelsea và Aston Villa cùng mất điểm ở vòng 27 Premier League.

Cờ đến tay Bruno Fernandes cùng các đồng đội. Ảnh: Reuters.

Cuộc đua top 4 Premier League bất ngờ xoay chiều, khi cả Chelsea lẫn Aston Villa đều không thể giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Điều đó mở ra cơ hội rõ ràng cho MU trước chuyến làm khách tới sân Everton vào rạng sáng 24/2.

Aston Villa gây thất vọng tại Villa Park khi bị Leeds United cầm hòa 1-1. Đội chủ nhà phải nhờ đến bàn thắng muộn của Tammy Abraham mới giữ lại được một điểm. Trong khi đó, Chelsea đánh rơi chiến thắng trước Burnley theo kịch bản đầy cay đắng.

Joao Pedro ghi bàn từ phút thứ 4, nhưng bước ngoặt đến ở phút 72 khi Wesley Fofana nhận thẻ đỏ. Chơi hơn người, Burnley gỡ hòa ở phút 90+3 và rời Stamford Bridge với một điểm quý giá.

Những kết quả trên tác động trực tiếp tới MU. Đội bóng đang có 45 điểm, bằng với Chelsea ở vị trí thứ 4. Nếu đánh bại Everton, MU sẽ tạo khoảng cách 3 điểm với chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Không chỉ vậy, họ còn có thể rút ngắn cách biệt với Aston Villa xuống còn 3 điểm.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, MU hồi sinh mạnh mẽ. Đội bóng giành 13 điểm trong 5 vòng gần nhất, bao gồm những chiến thắng trước Manchester City và Arsenal. Trận hòa 1-1 trước West Ham chỉ là một nhịp chững nhẹ sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp.

Chuyến làm khách đến vùng Merseyside vì thế mang ý nghĩa then chốt. Everton luôn là thử thách khó chịu trên sân nhà, nhưng MU hiểu rằng đây là thời điểm không thể bỏ lỡ. Cơ hội xuất hiện, và nếu tận dụng thành công, họ sẽ tự đặt mình vào vị thế thuận lợi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

MU Manchester United CHelsea Aston Villa Premier League

    Đọc tiếp

    MU chon duoc HLV moi? hinh anh

    MU chọn được HLV mới?

    20:12 21/2/2026 20:12 21/2/2026

    0

    Michael Carrick trở thành ứng viên sáng giá cho chiếc ghế HLV trưởng Manchester United sau mùa hè này.

    Khoan no can tro tham vong cua MU hinh anh

    Khoản nợ cản trở tham vọng của MU

    16:00 20/2/2026 16:00 20/2/2026

    0

    Dù sắp thu về 64 triệu bảng từ Marcus Rashford và Rasmus Hojlund, Manchester United vẫn chìm trong áp lực nợ chuyển nhượng khổng lồ.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý