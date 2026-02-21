Điểm yếu khiến MU chưa thể đua vô địch

Manchester United ghi bàn thuộc nhóm đầu Premier League nhưng hàng thủ rò rỉ đang kéo họ khỏi các cuộc đua lớn.

MU công tốt nhưng thủ chưa hay. Ảnh: Reuters.

Manchester United ghi 47 bàn tại Premier League mùa này, thành tích chỉ kém hai đội đầu bảng là Manchester City và Arsenal, đồng thời ngang bằng với Chelsea. Trên phương diện tấn công, MU không hề lép vế so với nhóm cạnh tranh. Vấn đề của "Quỷ đỏ" nằm ở hàng thủ khi để thủng lưới tới 37 bàn.

Con số này bằng với Tottenham, đội đang xếp thứ 16, và Newcastle ở vị trí thứ 10. MU chỉ thủng lưới ít hơn Nottingham Forest (thứ 17) đúng 1 bàn. So với Wolverhampton, đội nhận 50 bàn thua, MU có vẻ ổn hơn, nhưng đó không phải chuẩn mực cho một CLB đặt mục tiêu Champions League.

Điều đáng chú ý là Brighton, Crystal Palace, Sunderland, Everton và Brentford đều phòng ngự tốt hơn MU ở mùa giải này. Họ là những đội bóng không có tham vọng đua vô địch lại đang tổ chức hệ thống phòng thủ chặt chẽ hơn đội chủ sân Old Trafford.

Sự chênh lệch giữa công và thủ tạo nên nghịch lý: MU đủ hỏa lực để bám đuổi nhóm đầu, nhưng mỗi sai lầm nơi hàng thủ khiến họ đánh rơi lợi thế. Khi ghi 2 bàn, họ vẫn có thể mất điểm vì những sai lầm nơi hàng thủ.

Trong cuộc đua đường dài như Premier League, phòng ngự là nền tảng. Các đội vô địch thường sở hữu hàng thủ thuộc nhóm tốt nhất giải, MU hiện chưa đạt tiêu chuẩn đó. 37 bàn thua sau hơn hai phần ba mùa giải là con số không hề nhỏ.

Nếu giải quyết được bài toán phòng ngự, vị thế của MU sẽ khác. Khi tấn công đã vận hành hiệu quả, chỉ cần giảm số bàn thua, họ có thể chuyển từ cuộc chiến top 4 sang mục tiêu cao hơn.

MU đang làm tốt dưới bàn tay của Michael Carrick với chuỗi 5 trận bất bại, cứu vãn tình hình bết bát của hàng thủ đội bóng trong giai đoạn trước đó. Tuy nhiên, nếu muốn kết thúc mùa giải trong vị trí dự Champions League, MU còn nhiều việc phải làm. Hành trình này phụ thuộc vào việc họ có thể siết chặt tuyến dưới hay không.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.