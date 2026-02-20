Amorim hiện tại

Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sau khi chia tay MU, Ruben Amorim lần đầu lộ diện trên khán đài của giải tennis tại Trung Đông.

Amorim trong thời gian tạm rời xa băng ghế huấn luyện.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha theo dõi trận đấu của Carlos Alcaraz tại Qatar Open ở Doha. Trong bộ trang phục giản dị với áo khoác đen, Amorim ngồi thư thái trên khán đài, khác hình ảnh đầy nhiệt huyết xuất hiện nơi khu kỹ thuật Premier League suốt 14 tháng cầm quân.

Máy quay truyền hình ghi lại khoảnh khắc ông chăm chú dõi theo chiến thắng sau 3 set căng thẳng của Carlos Alcaraz trước Karen Khachanov. Hiện tại, Amorim dường như hài lòng với vai trò khán giả, tận hưởng khoảng lặng sau sóng gió.

Sự xuất hiện hiếm hoi diễn ra khoảng 6 tuần sau khi Amorim đạt thỏa thuận đền bù trị giá 12 triệu bảng với MU. Quyết định sa thải được đưa ra sau trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Leeds United, kèm theo những phát biểu chỉ trích ban lãnh đạo khiến mối quan hệ giữa đôi bên không thể hàn gắn.

Hình ảnh Amorim tại Doha nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bình luận viên của Sky Sports bất ngờ khi thấy cựu thuyền trưởng MU xuất hiện trên khán đài. Trên mạng xã hội, người hâm mộ bắt đầu suy đoán về bước đi tiếp theo của ông, thậm chí đùa rằng chuyến đi Trung Đông có thể liên quan đến một cơ hội làm việc trong khu vực.

Cách rời Old Trafford cho thấy ông cần một quãng nghỉ để tái tạo năng lượng. Ông dự kiến nghỉ ngơi đến hết mùa trước khi cân nhắc những đề nghị cụ thể để mở ra hướng đi mới trong sự nghiệp.

Trong khi Amorim tạm rời xa áp lực, MU hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. "Quỷ đỏ" thắng 4 trong 5 trận gần nhất, bao gồm những chiến thắng ấn tượng trước Man City, Tottenham và Arsenal.

