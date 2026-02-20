Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU đặt dấu chấm hết cho Mount?

  • Thứ sáu, 20/2/2026 08:39 (GMT+7)
  • 40 phút trước

MU nghiêm túc cân nhắc khả năng bán đứt Mason Mount ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền vệ người Anh dần bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

Mount khả năng cao phải rời MU.

Theo truyền thông Anh, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị dành cho Mount, trong bối cảnh anh không còn giữ vai trò đáng kể dưới thời HLV Michael Carrick. Từng được kỳ vọng lớn khi gia nhập MU năm 2023, thậm chí là nhân tố quan trọng trong giai đoạn cuối triều đại Ruben Amorim, nhưng Mount chưa bao giờ cho thấy phong độ đỉnh cao từng thể hiện ở Chelsea.

Chấn thương liên miên là rào cản lớn nhất với cầu thủ 27 tuổi. Từ khi Carrick tiếp quản băng ghế chỉ đạo, Mount gần như mất tích. Việc không đảm bảo thể trạng khiến anh bị loại khỏi đội hình.

Bên cạnh đó, tân binh Matheus Cunha thi đấu thăng hoa càng thu hẹp cơ hội ra sân của Mount. Khi được trao cơ hội, cựu sao Chelsea cũng không tạo được dấu ấn đủ thuyết phục, khiến niềm tin từ ban huấn luyện suy giảm rõ rệt.

Trong bối cảnh MU cần tái cấu trúc lực lượng, việc bán Mount được xem là giải pháp hợp lý về cả chuyên môn lẫn tài chính. Động thái giúp CLB giảm tải quỹ lương và tạo ngân sách để đầu tư vào những mục tiêu phù hợp hơn.

Nếu thương vụ xảy ra, đây sẽ là cái kết đáng tiếc cho một bản hợp đồng từng được kỳ vọng trở thành trụ cột nơi tuyến giữa sân Old Trafford.

