Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mount nguy cơ thành người thừa

  • Thứ năm, 5/2/2026 15:19 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mason Mount tiếp tục đối mặt với những vấn đề sức khỏe dai dẳng tại Manchester United, khiến anh chưa thể gây ấn tượng dưới thời Carrick.

Mason Mount vắng mặt trong chiến thắng trước Fulham vì chấn thương.

MU đang thăng hoa dưới thời Carrick, nhưng có một cái tên lại đang rơi vào nốt trầm. Đó là Mason Mount, người chưa để lại bất kỳ dấu ấn đáng kể nào trong chuỗi trận thăng hoa của MU vừa qua.

Trước Man City, Mount chỉ vào sân từ ghế dự bị và có một lần đưa bóng vào lưới đối thủ nhưng không được công nhận. Đối đầu Arsenal, Mount ngồi trên băng ghế dự bị và không ra sân phút nào. Chạm trán Fulham, tiền vệ người Anh chấn thương nên không được đăng ký.

Kể từ khi gia nhập "Quỷ đỏ" từ Chelsea vào năm 2023 với mức phí chuyển nhượng hơn 60 triệu bảng, Mason Mount chỉ mới thi đấu tổng cộng 2.700 phút trong màu áo Manchester United.

Con số này rất thấp so với kỳ vọng dành cho một cầu thủ từng là trụ cột tại Chelsea và đội tuyển Anh.

Để so sánh, Bruno Fernandes, tiền vệ chủ chốt của đội, chơi khoảng 2.000 phút chỉ trong mùa giải hiện tại 2025/26, dù đội bóng chưa thi đấu quá nhiều trận.

Tình hình của Mount đang khiến người hâm mộ thất vọng. Anh tiếp tục vắng mặt trong buổi tập của đội một để chuẩn bị cho Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

Mason Mount anh 1

Khả năng trở lại của Mount trong trận gặp Tottenham cuối tuần này vẫn còn để ngỏ.

HLV tạm quyền Michael Carrick từng cho biết chấn thương "không nghiêm trọng" và Mount sẽ "sớm trở lại rất nhanh", có thể kịp trận gặp Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, việc anh tiếp tục vắng mặt ở buổi tập ngày 4/2 làm dấy lên lo ngại về tình trạng thể lực.

Những vấn đề chấn thương liên miên cản trở sự nghiệp của Mount tại Old Trafford, dù mùa này anh từng có dấu hiệu khởi sắc với chuỗi trận ổn định hơn.

Những điều này khiến Mount không còn là lựa chọn ưu tiên trong đội hình xuất phát. Trong bối cảnh hàng tiền vệ MU chơi ổn, Mount không khác gì người thừa.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Ramos vung tiền thâu tóm CLB Brazil

Trung vệ Sergio Ramos tham gia vào kế hoạch đầu tư mua cổ phần của một CLB tại Brazil, đánh dấu bước tiến mới trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh thể thao.

6 giờ trước

Đội bóng tận dụng kẽ hở chuyển nhượng để chiêu mộ Casemiro

LA Galaxy tận dụng kẽ hở về luật ở MLS để chiêu mộ Casemiro theo dạng chuyển nhượng tự do trong hè 2026.

6 giờ trước

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Tường Linh

Mason Mount Manchester United

    Đọc tiếp

    Khusanov dap tra moi nghi ngo hinh anh

    Khusanov đáp trả mọi nghi ngờ

    6 phút trước 16:31 5/2/2026

    0

    Trong bối cảnh hàng thủ Man City vẫn cho thấy sự bất ổn, Abdukodir Khusanov nổi lên như phương án đáng tin cậy với Pep Guardiola.

    Tuoi 41, Ronaldo van di tiep hinh anh

    Tuổi 41, Ronaldo vẫn đi tiếp

    7 phút trước 16:31 5/2/2026

    0

    Bước sang tuổi 41 giữa những sóng gió ở Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo vẫn lao về phía trước, nơi ranh giới giữa đam mê, tham vọng và giới hạn tuổi tác ngày càng mờ đi.

    MU nham lan tai hai ve Ronaldo hinh anh

    MU nhầm lẫn tai hại về Ronaldo

    2 giờ trước 14:47 5/2/2026

    0

    MU tạo nên tình huống "dở khóc dở cười" trên mạng xã hội khi gửi lời chúc mừng sinh nhật tới Cristiano Ronaldo, nhưng lại gắn thẻ nhầm một tài khoản hoàn toàn không liên quan.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý