Sadio và đồng đội mỉa mai quyết định của CAF

Phán quyết gây tranh cãi của CAF đã thổi bùng làn sóng phản ứng từ ĐTQG Senegal, khi nhiều cầu thủ đồng loạt lên tiếng và mỉa mai việc bị tước chức vô địch.

Các cầu thủ Senegal đăng bài mỉa mai quyết định trao lại cúp AFCON cho Morocco.

Sau khi Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) quyết định trao lại chức vô địch AFCON 2025 cho Morocco, ĐTQG Senegal nhanh chóng có động thái đáp trả.

Dù không ra thông cáo chính thức ngay lập tức, các cầu thủ và liên đoàn đã sử dụng mạng xã hội như một kênh phản ứng trực tiếp.

Hàng loạt tuyển thủ từng nâng cúp ngày 18/1 đăng lại hình ảnh ăn mừng cùng danh hiệu. Không khí chung không phải sự tiếc nuối, mà là thái độ mỉa mai nhắm vào quyết định từ CAF.

Tiền vệ Pathe Ciss là người phản ứng mạnh mẽ nhất. Anh đăng video ăn mừng chiến thắng trước Morocco và viết: "Họ có thể cho thêm ba bàn nữa cho mấy kẻ hay khóc nhè".

Cùng quan điểm, Pape Demba Diop thẳng thắn chỉ trích: "Tôi nghĩ chúng ta đang ở trong trại tâm thần". Những cái tên như Habib Diarra hay Moussa Niakhate cũng đăng tải loạt ảnh ăn mừng chức vô địch, như một cách khẳng định quan điểm của họ.

Đáng chú ý, ngôi sao lớn nhất đội tuyển là Sadio Mane cũng lên tiếng trên trang cá nhân với thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: "Mọi người đều biết ai là nhà vô địch". Phát biểu này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận.

Về phía liên đoàn, Liên đoàn bóng đá Senegal chưa đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng đã đăng video ghi lại khoảnh khắc đội tuyển ăn mừng khi trở về nước sau trận chung kết. Động thái này được xem như lời khẳng định ngầm về lập trường của họ.

Phản ứng đồng loạt từ cầu thủ đến liên đoàn cho thấy Senegal không chấp nhận phán quyết của CAF. Vụ việc tiếp tục làm dấy lên tranh cãi lớn về tính công bằng và minh bạch trong các quyết định của bóng đá châu Phi.

Highlights Senegal 1-0 Morocco Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.