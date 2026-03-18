Senegal bị xử thua, tước chức vô địch châu Phi

Rạng sáng 18/3, Liên đoàn Bóng đá châu Phi (CAF) đưa ra quyết định gây sốc khi lật ngược kết quả trận chung kết giải vô địch các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025 giữa Senegal và Morocco.

Theo phán quyết chính thức, Senegal bị xử thua 0-3 vì hành vi rời sân phản đối trong trận chung kết. Kết quả trận chung kết được thay đổi thành Morocco thắng 3-0 và giành chức vô địch AFCON 2025.

Tuyên bố chính thức của CAF có đoạn viết: "Ban kỷ luật CAF quyết định tuyển Senegal bị coi là bỏ cuộc ở trận chung kết cúp Bóng đá châu Phi 2025, và kết quả trận đấu được ghi nhận là Morocco thắng 3-0”.

Quyết định này khiến Senegal mất chức vô địch châu Phi 2025, danh hiệu họ trước đó đã nâng cao ngay trên sân đối thủ sau chiến thắng 1-0. El Pais đánh giá đây là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử bóng đá hiện đại, nếu tính trong khuôn khổ các giải đấu lớn hàng đầu.

Trận chung kết AFCON 2025 diễn ra ngày 18/1 tại Rabat (Morocco) kết thúc với chiến thắng 1-0 cho Senegal sau hiệp phụ nhờ bàn thắng của Pape Gueye.

Tuy nhiên, những phút cuối hiệp chính thức xảy ra tranh cãi khi trọng tài cho Morocco hưởng quả phạt đền ở phút bù giờ. Các cầu thủ Senegal phản đối mạnh mẽ, tạm thời rời sân để phản đối quyết định này, gây ra gián đoạn trận đấu kéo dài.

Sau khi xem xét kháng cáo từ Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Morocco (FRMF), CAF mở lại vụ việc và đưa ra phán quyết cuối cùng xử thua Senegal, cáo buộc đội tuyển này không chấp hành quy định của ban tổ chức.

Quyết định này gây tranh cãi lớn trong cộng đồng bóng đá châu Phi và quốc tế, với nhiều ý kiến cho rằng CAF đang tạo ra “tiền lệ nguy hiểm và chưa từng có".

Rạng sáng 19/1, Pape Gueye ghi bàn duy nhất giúp Senegal thắng Morocco 1-0 ở chung kết cúp châu Phi 2025.