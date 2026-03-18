Màn ra mắt thảm họa của Ashley Cole

  • Thứ tư, 18/3/2026 06:24 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Rạng sáng 18/3, Cesena của Ashley Cole nhận thất bại nặng nề 0-3 trước Mantova thuộc vòng 31 Serie B.

Ashley Cole nhận thất bại ngay trận đầu tiên nắm quyền HLV trưởng.

Trên sân Danilo Martelli, Cole bước vào trận đấu đầu tiên trên cương vị HLV trưởng với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngay phút thứ 6, Cesena phải nhận bàn thua từ pha phản lưới nhà của Zaro, qua đó rơi vào thế rượt đuổi đầy bất lợi.

Thế trận càng trở nên khó khăn hơn trong hiệp 2 khi Cesena liên tiếp nhận 3 thẻ vàng. Phút 58, Mantova nhân đôi cách biệt nhờ pha lập công của Meroni, đẩy đội khách vào tình thế gần như không còn cơ hội lật ngược.

Trước tình cảnh bế tắc, Cole tung ra hàng loạt điều chỉnh chiến thuật. Ông thực hiện tới 5 sự thay đổi người nhằm tìm kiếm đột biến. Dù vậy, tất cả đều không mang lại hiệu quả rõ rệt khi Cesena thi đấu rời rạc và thiếu ý tưởng trong khâu tấn công.

Đến phút bù giờ thứ 3, Mancuso ấn định chiến thắng 3-0 cho Mantova, khép lại một buổi tối đáng quên của Cole cùng các học trò. Thất bại khiến Cesena giậm chân ở vị trí thứ 8 với 40 điểm, vẫn nằm trong nhóm dự play-off thăng hạng nhưng chịu áp lực lớn từ các đối thủ bám đuổi.

Cole chưa từng làm HLV trưởng nhưng có kinh nghiệm trợ lý cho đồng đội cũ Frank Lampard tại Chelsea và Everton. Ngoài ra, Cole cũng từng tham gia ban huấn luyện đội tuyển Anh trong giai đoạn tạm quyền của HLV Lee Carsley.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Cole có 107 lần khoác áo tuyển Anh, được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất lịch sử xứ sương mù.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Ashley Cole Ashley Cole

0

