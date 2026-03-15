Ashley Cole giờ ra sao

Cựu danh thủ Ashley Cole chuẩn bị bước vào chương mới trong sự nghiệp huấn luyện.

Cole sắp sang Italy làm việc. Ảnh: Reuters.

Theo truyền thông Italy, Cole nhiều khả năng dẫn dắt Cesena, đội bóng thi đấu tại Serie B. Nếu thỏa thuận được hoàn tất, đây sẽ là lần đầu tiên cựu tuyển thủ Anh đảm nhiệm vai trò HLV trưởng trong sự nghiệp, đồng thời cũng là trải nghiệm cầm quân đầu tiên của ông ở nước ngoài.

Quyết định bổ nhiệm Cole được đưa ra trong bối cảnh Cesena vừa sa thải HLV Michele Mignani sau chuỗi kết quả thất vọng. Hiện đội bóng này đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng Serie B, vị trí đủ điều kiện tham dự vòng play-off tranh vé thăng hạng lên Serie A.

Dù chưa từng làm HLV trưởng, Cole không phải cái tên xa lạ với công tác huấn luyện. Sau khi giải nghệ, cựu danh thủ này tích lũy nhiều kinh nghiệm khi làm trợ lý cho người đồng đội cũ Frank Lampard tại Chelsea và Everton, đồng thời từng làm việc tại Derby County.

Ngoài ra, Cole cũng từng tham gia ban huấn luyện đội tuyển Anh trong giai đoạn tạm quyền của HLV Lee Carsley.

Nếu tiếp quản Cesena, Cole sẽ đối mặt với thử thách lớn ngay trong mùa giải đầu tiên. Khoảng cách giữa Cesena và nhóm dẫn đầu vẫn khá xa khi đội xếp thứ tư là Palermo đang hơn họ tới 17 điểm.

Nếu mọi thủ tục hoàn tất, người hâm mộ Cesena có thể chứng kiến màn ra mắt của Cole trên băng ghế huấn luyện trong trận gặp US Catanzaro 1929 vào cuối tuần sau.

Trong sự nghiệp cầu thủ, Cole có 107 lần khoác áo tuyển Anh, được đánh giá là một trong những hậu vệ trái hay nhất lịch sử xứ sương mù.

