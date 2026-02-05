Đội bóng tận dụng kẽ hở chuyển nhượng để chiêu mộ Casemiro

LA Galaxy tận dụng kẽ hở về luật ở MLS để chiêu mộ Casemiro theo dạng chuyển nhượng tự do trong hè 2026.

Casemiro khả năng cao sẽ sang Mỹ chơi bóng.

Theo Daily Mail, bến đỗ tiếp theo của Casemiro là LA Galaxy, đội bóng giàu truyền thống tại MLS. Đại diện nước Mỹ chiêu mộ cựu sao Real Madrid thông qua "Designated Player Rule", quy định cho phép mỗi CLB MLS đăng ký tối đa 3 cầu thủ không bị ràng buộc bởi trần lương và phí chuyển nhượng.

Hiện tại, LA Galaxy sử dụng đủ 3 suất "cầu thủ đặc biệt" cho Joseph Paintsil, Gabriel Pec và Riqui Puig. Tuy nhiên, trường hợp của Puig mở ra kịch bản bất ngờ. Tiền vệ người Tây Ban Nha đứt dây chằng chéo trước cuối năm 2024, nghỉ toàn bộ mùa 2025 và tiếp tục phẫu thuật đầu năm nay, gần như chắc chắn vắng mặt cả mùa 2026.

Theo quy định của MLS, LA Galaxy có thể đưa Puig vào danh sách chấn thương dài hạn, qua đó giải phóng một suất Designated Player để đăng ký người mới. Đây chính là kẽ hở giúp đội bóng Mỹ mở đường đón Casemiro. Đổi lại, Puig sẽ không thi đấu trong suốt mùa 2026, kể cả khi kịp bình phục sớm.

Nếu thương vụ thành hiện thực, Casemiro sẽ khép lại sự nghiệp đỉnh cao tại châu Âu để bắt đầu chương cuối tại Mỹ, trong vai trò một ngôi sao biểu tượng đúng như David Beckham từng làm gần 2 thập kỷ trước.

Casemiro xác nhận chia tay MU khi hợp đồng hết hạn vào tháng 6 tới, khép lại hành trình tại Old Trafford sau 3 mùa giải. Kể từ khi tuyên bố ra đi, Casemiro hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Tiền vệ 33 tuổi đá chính cả 3 trận liên tiếp, góp công giúp MU toàn thắng.

