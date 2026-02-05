Dàn sao chắc suất dự World Cup ở tuyển Brazil

Huấn luyện viên trưởng tuyển Brazil, Carlo Ancelotti, tin rằng Casemiro và Matheus Cunha sẽ là những cầu thủ chắc chắn có suất đá chính tại World Cup 2026 sắp tới, miễn là họ duy trì phong độ và tránh chấn thương nghiêm trọng.

Casemiro chơi rất hay trước Fulham.

Theo UOL Sport, Ancelotti lên danh sách một nhóm khoảng 11 cầu thủ Brazil gần như chắc chắn góp mặt trong danh sách triệu tập cho giải đấu diễn ra vào mùa hè năm nay tại Mỹ, Canada và Mexico.

Danh sách này dựa trên phong độ hiện tại, sự ổn định và sự phù hợp với chiến thuật mà ông đang xây dựng cho Seleção. Trong đó, Casemiro và Matheus Cunha (đang khoác áo Manchester United) được HLV người Italy đánh giá cao.

Ancelotti ấn tượng với phong độ Casemiro thể hiện thời gian qua. Tính đến thời điểm hiện tại, Casemiro ra sân 23 trận trên mọi đấu trường, trong đó có tới 20 lần đá chính. Sự hiện diện của anh giúp tuyến giữa MU trở nên chắc chắn hơn, đồng thời tiền vệ người Brazil cũng đóng góp 5 bàn thắng và 1 kiến tạo.

Dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, Casemiro đá chính trong cả ba trận đầu tiên và đóng vai trò quan trọng trong các chiến thắng trước Fulham, Manchester City hay Arsenal tại Premier League.

Bên cạnh đó, kinh nghiệm, khả năng lãnh đạo và sự ổn định mà Casemiro mang lại ở tuyến giữa, cũng khiến anh trở thành cái tên chắc suất đá chính ở World Cup 2026 sắp tới. Ngoài Casemiro, các cầu thủ khác được HLV Ancelotti "đảm bảo" bao gồm: thủ môn Alisson Becker; hậu vệ Marquinhos và Gabriel Magalhães; tiền vệ Bruno Guimarães, Cunha; cùng các tiền đạo Vinícius Júnior, Estêvão, Raphinha, Rodrygo, Gabriel Martinelli.

Highlights MU 3-2 Fulham Tối 2/1, MU thắng nghẹt thở Fulham với tỷ số 3-2 thuộc vòng 24 Premier League.

Những cuốn sách hay về thể thao Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD