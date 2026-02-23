Eze đi vào lịch sử trong trận thắng của Arsenal

Rạng sáng 23/2, Eberechi Eze, Viktor Gyokeres, mỗi người ghi 2 bàn giúp Arsenal đánh bại Tottenham 4-1 ngay trên sân khách ở vòng 27 Premier League.

Eze tỏa sáng rực rỡ khi gặp Tottenham.

Lần đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League có một cầu thủ ghi 5 bàn trong hai trận derby Bắc London của một mùa giải. Sau khi lập hat-trick vào lưới Tottenham ở lượt đi, Eze đã trải qua chuỗi 18 trận tịt ngòi, trước khi ghi tiếp cú đúp vào lưới đối thủ cùng thành phố.

Theo Opta, trong suốt lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh, chỉ có một cầu thủ làm được điều tương tự Eze, đó là Ted Drake với 5 bàn thắng vào lưới Tottenham ở mùa 1934/35.

Trước một Tottenham tan hoang đội hình vì bão chấn thương, Arsenal làm chủ thế trận trong phần lớn thời gian trận đấu. Eze mở tỷ số cho "Pháo thủ" với một tình huống tung người dứt điểm đầy ấn tượng sau đường căng ngang của Bukayo Saka.

Dù Kolo Muani gỡ hòa cho chủ nhà gần như ngay lập tức, nhưng đó cũng là dấu ấn duy nhất "Gà trống" tạo được trên sân nhà.

Sang hiệp hai, Arsenal vẫn duy trì sự chủ động. Sức ép của đội khách được cụ thể hóa bằng pha ra chân đẳng cấp từ ngoài vùng cấm của Viktor Gyokeres, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Bàn thắng này đã khiến mọi toan tính của Tottenham đổ bể.

Arsenal giành 3 điểm ở derby một chiều.

Đến phút 61, Saka đối mặt Guglielmo Vicario nhưng không thể tận dụng. Dù vậy, Eze có mặt đúng lúc để đá bồi vào lưới trống, giúp đội khách định đoạt trận đấu. Tottenham thi đấu rệu rã và phải nhận thêm bàn thua thứ 4 ở phút 90+5, sau pha đột phá và dứt điểm của Gyokeres.

Kết quả này giúp Arsenal nới rộng khoảng cách với Man City lên thành 5 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận. Ở vòng tiếp theo, thầy trò Mikel Arteta sẽ chạm trán Chelsea trên sân nhà, trong khi Man City hành quân đến sân của Leeds.