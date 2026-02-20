Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tình cảnh thảm hại của Tottenham

  • Thứ sáu, 20/2/2026 07:31 (GMT+7)
Một nhà tài trợ lâu năm quyết định chấm dứt hợp tác với Tottenham, trong bối cảnh đội bóng thành London đứng trước nguy cơ rớt hạng.

Tottenham khả năng mất bị hàng loạt nhà tài trợ quay lưng.

Theo The Telegraph, đối tác nói trên mang về cho Spurs khoản doanh thu trị giá hàng triệu bảng suốt nhiều năm, song thông báo sẽ kết thúc hợp đồng vào cuối mùa 2025/26, bất kể CLB thi đấu ở hạng nào. Đây được xem là hệ quả trực tiếp từ thành tích kém cỏi kéo dài và bầu không khí bất ổn cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Vị trí thứ 17 chung cuộc mùa trước bị đánh giá là “không thể chấp nhận được” và khiến nhiều nhà tài trợ thất vọng. Lo ngại càng gia tăng khi Tottenham tiếp tục sa sút và đứng trước nguy cơ rớt hạng,

Một nguồn tin chia sẻ: "CLB không có lời giải thích thỏa đáng hay sự thừa nhận nào về màn trình diễn yếu kém ở giải quốc nội. Thay vào đó, họ tập trung vào Europa League, sân chơi không tương xứng với kỳ vọng của các nhà tài trợ toàn cầu".

Không chỉ thành tích, bầu không khí u ám tại Tottenham Hotspur Stadium cũng ảnh hưởng tới giá trị thương mại. Tình trạng ghế trống và sự bất mãn của người hâm mộ khiến nhiều đối tác e ngại khi gắn thương hiệu với một tập thể thiếu sức hút.

Spurs còn bị đánh giá hụt hơi trên thị trường chuyển nhượng so với nhóm "Big Six", khi liên tiếp để vuột các mục tiêu lớn. Sự thay đổi ở thượng tầng lãnh đạo cũng khiến một số nhà tài trợ cảm thấy bị đặt ra ngoài các quyết định quan trọng.

Đáng chú ý, nhiều hợp đồng được cho là có điều khoản huỷ hoặc tái đàm phán theo từng năm, đồng nghĩa Spurs có thể tiếp tục mất thêm nguồn thu nếu tình hình không cải thiện.

Viễn cảnh ác mộng chờ Tottenham

Tottenham nhận cảnh báo về cái giá "có thể mang tính thảm họa" nếu rớt khỏi Premier League, trong bối cảnh đội bóng London trải qua mùa giải sa sút chưa từng thấy.

09:09 17/2/2026

Tottenham tính gây sốc với HLV Carrick

Trong nỗ lực tìm kiếm một HLV dài hạn, Tottenham đưa Michael Carrick vào tầm ngắm.

07:16 16/2/2026

Kim Min-jae được các CLB Premier League săn đón

Tài năng của trung vệ Kim Min-jae đang thu hút sự chú ý của Tottenham và Chelsea.

06:50 16/2/2026

Minh Nghi

    MU van co dang dap cua Amorim hinh anh

    MU vẫn có dáng dấp của Amorim

    55 phút trước 08:40 20/2/2026

    0

    Matheus Cunha khẳng định dấu ấn của Ruben Amorim vẫn hiện diện trong chuỗi thăng hoa gần đây của Manchester United, bất chấp việc đội bóng đang khởi sắc dưới thời Michael Carrick.

    MU dat dau cham het cho Mount? hinh anh

    MU đặt dấu chấm hết cho Mount?

    56 phút trước 08:39 20/2/2026

    0

    MU nghiêm túc cân nhắc khả năng bán đứt Mason Mount ngay trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi tiền vệ người Anh dần bị gạt khỏi kế hoạch dài hạn tại Old Trafford.

    MU sap 'giai phong' 65 trieu tien luong hinh anh

    MU sắp 'giải phóng' 65 triệu tiền lương

    56 phút trước 08:38 20/2/2026

    0

    Việc hàng loạt trụ cột có thể rời đi hè này giúp Manchester United đứng trước cơ hội tái cấu trúc mạnh tay quỹ lương và mở đường cho một cuộc cải tổ thực sự.

