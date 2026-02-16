Kim Min-jae được các CLB Premier League săn đón

Tài năng của trung vệ Kim Min-jae đang thu hút sự chú ý của Tottenham và Chelsea.

Kim Min-jae được Premier League săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo Bild, cả hai CLB thành London đều đã đưa Kim vào danh sách theo dõi cho kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. Nếu Bayern Munich nhận được lời đề nghị đủ hấp dẫn, khả năng tuyển thủ Hàn Quốc rời nước Đức vào mùa hè tới hoàn toàn có thể xảy ra.

Nguồn tin nói trên cho biết Kim hiện vẫn hài lòng với cuộc sống tại Bayern. Tuy nhiên, anh chỉ là lựa chọn thứ ba ở vị trí trung vệ, sau Dayot Upamecano và Jonathan Tah.

Dù đã có 10 lần đá chính tại Bundesliga cùng 6 lần ra sân ở Champions League, tương lai của trung vệ này vẫn để ngỏ, nhất là sau khi Upamecano vừa gia hạn hợp đồng với “Hùm xám”.

Ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, Fenerbahce tỏ ra quan tâm đến Kim. Trong khi đó, tại Serie A, một số CLB hàng đầu cũng đang theo dõi sát tình hình của anh. Tuy nhiên, mọi động thái hiện tại mới chỉ dừng lại ở mức thăm dò.

Kim ghi dấu ấn tại Bayern. Ảnh: Reuters.

Hợp đồng hiện tại của Kim với Bayern vẫn còn thời hạn đến năm 2028, giúp “Hùm xám” nắm lợi thế lớn trong mọi cuộc đàm phán chuyển nhượng.

Kim gia nhập Bayern vào mùa hè năm 2023 với mức phí 57 triệu euro và nhận mức lương khoảng 9 triệu euro mỗi năm. Đây cũng là rào cản lớn đối với bất kỳ CLB nào muốn chiêu mộ anh.

Trong chiến thắng 3-0 của Bayern trước Werder Bremen tại Bundesliga hôm 14/2, Kim có màn trình diễn ấn tượng. Anh thực hiện 2 pha đánh chặn, 5 lần phá bóng giải nguy, 1 lần chặn cú sút của đối thủ và 3 tình huống thu hồi bóng quan trọng.

Đặc biệt, trung vệ người Hàn Quốc thực hiện tới 97 đường chuyền với tỷ lệ chính xác lên đến 94%, con số cho thấy khả năng triển khai bóng tốt từ tuyến dưới. Ngoài ra, Kim chỉ để mất bóng 6 lần trong suốt trận đấu, thể hiện sự chắc chắn và tập trung cao độ.

