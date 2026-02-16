Tottenham tính gây sốc với HLV Carrick

Trong nỗ lực tìm kiếm một HLV dài hạn, Tottenham đưa Michael Carrick vào tầm ngắm.

Tottenham xem xét bổ nhiệm Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo TEAMtalk, Carrick là một trong những ứng viên cho ghế HLV trưởng tại Tottenham. Đội bóng thành London được cho là đã cân nhắc cựu tiền vệ này cho chiếc ghế thuyền trưởng từ mùa hè trước.

Từ giờ đến hết mùa, Tottenham bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền trong lúc lựa chọn người phù hợp. Ban lãnh đạo Spurs tỏ ra ấn tượng với tài năng của Carrick. Màn hồi sinh ấn tượng của MU dưới thời cựu tiền vệ này khiến giá trị của ông tăng mạnh.

Không chỉ Tottenham, một số CLB khác tại Premier League như Bournemouth và Crystal Palace cũng được cho là đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng thuyết phục Carrick gia nhập.

Tại MU, kế hoạch ban đầu của INEOS là đợi đến mùa hè để quyết định tương lai của Carrick. Hiện cựu tiền vệ này chỉ làm HLV tạm quyền cho “Quỷ đỏ” và có hợp đồng đến hết mùa giải.

Tài năng của Carrick được đánh giá cao. Ảnh: Reuters.

Đội ngũ lãnh đạo MU cho rằng mùa hè là thời điểm thích hợp để lựa chọn HLV dài hạn, khi đây là thời điểm nhiều chiến lược gia kết thúc hợp đồng và đội bóng có thêm nhiều lựa chọn sau khi World Cup khép lại.

Hai mục tiêu hàng đầu từng được cân nhắc cho ghế HLV MU là Thomas Tuchel và Carlo Ancelotti đã gia hạn với đội tuyển Anh và Brazil, qua đó gần như khép lại khả năng cập bến Old Trafford.

Một cái tên khác lọt vào tầm ngắm của “Quỷ đỏ” là Roberto De Zerbi. Chiến lược gia người Italy vừa rời Marseille và được cho là muốn trở lại Premier League sau quãng thời gian thành công cùng Brighton.

