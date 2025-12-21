Hành động gây sốc của Richarlison

Một trong những điểm nhấn ở trận đại chiến giữa Tottenham và Liverpool tại vòng 17 Premier League, diễn ra rạng sáng 21/12, là hành động xấu xí của Richarlison với Hugo Ekitike.

Hành động phản cảm của Richarlison.

Phút 83 trên sân Tottenham Hotspur, Richarlison ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho đội chủ nhà. Sau khi sút tung lưới đối thủ, tiền đạo người Brazil có hành động bị cho là phản cảm khi đè đầu Hugo Ekitike của Liverpool xuống mặt cỏ.

Tình huống này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, khi nhiều cổ động viên cho rằng hành động của chân sút người Brazil là thô bạo, không cần thiết và xứng đáng phải nhận án phạt nặng hơn từ trọng tài.

Một tài khoản viết: “Richarlison xứng đáng bị phạt thẻ, thậm chí bị đuổi khỏi sân”. CĐV khác lên tiếng: “Trọng tài đã nhìn đi đâu mà bỏ qua tình huống này?”.

Ngay sau hành động xấu xí đó, Richarlison lập tức gây hấn với tiền vệ Dominik Szoboszlai của Liverpool đang đứng gần đó. Cả hai lời qua tiếng lại nhưng không có tình huống xô xát nào xảy ra.

Dù để lại dấu ấn với bàn thắng quan trọng, hình ảnh của Richarlison sau trận đấu lại bị phủ bóng bởi tình huống đè đầu Ekitike. Nhiều ý kiến cho rằng sự nóng nảy và mất kiểm soát có thể khiến tiền đạo người Brazil đối mặt với án treo giò nếu Ban tổ chức Premier League xem xét lại băng hình.

