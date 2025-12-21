Tiền đạo 0 đồng gây sốt Premier League

Tiền đạo Dominic Calvert-Lewin tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Leeds United sau giai đoạn khởi đầu không như ý ở mùa giải 2025/26.

Calvert-Lewin đi vào lịch sử của Leeds. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 21/12, Leeds đã có màn trình diễn ấn tượng nhất kể từ đầu mùa khi vùi dập Crystal Palace với tỷ số 4-1, qua đó nối dài chuỗi trận bất bại tại Premier League lên con số 4 và tạo ra khoảng cách an toàn 6 điểm so với nhóm xuống hạng.

Tâm điểm của trận đấu tiếp tục gọi tên Calvert-Lewin. Tiền đạo người Anh duy trì phong độ cao khi ghi bàn trong trận đấu thứ năm liên tiếp tại Premier League, qua đó trở thành cầu thủ Leeds đầu tiên làm được điều này kể từ thời Mark Viduka vào tháng 8/2003.

Sự ổn định của Calvert-Lewin mang đến nguồn cảm hứng lớn cho hàng công Leeds, đồng thời giúp đội bóng duy trì sự hiệu quả trong khâu dứt điểm. Tính từ đầu mùa, cựu sao Everton ghi 7 bàn sau 15 lần ra sân cho Leeds, dẫn đầu danh sách vua phá lưới của CLB.

Màn trình diễn của Dominic Calvert-Lewin khiến nhiều cổ động viên kinh ngạc. Anh gia nhập đội bóng vào tháng 9 vừa qua theo dạng tự do, ký hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Giai đoạn đầu, Calvert-Lewin gặp khó khăn khi thể hiện phong độ kém hiệu quả. Nhưng càng về sau, Calvert-Lewin thích nghi tốt hơn với hệ thống của HLV Daniel Farke và tỏa sáng rực rỡ.

Trước đó, Calvert-Lewin từng được MU và nhiều CLB khác tại Premier League liên hệ. Tuy nhiên, cuối cùng Leeds là đội giành chiến thắng trong cuộc đua sở hữu tiền đạo này khi chấp nhận trả mức lương hấp dẫn.

