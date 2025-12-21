Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League

  • Chủ nhật, 21/12/2025 06:14 (GMT+7)
  • 55 phút trước

Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League.

Wolves chơi quá tệ.

Sau thất bại 0-2 trước Brentford trên sân nhà Molineux vào tối 20/12, "Bầy sói" chính thức chỉ có vỏn vẹn 2 điểm sau 17 vòng đầu tiên, con số thấp nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Wolves cùng với Newport County ở giải hạng Tư mùa 1970/71 và Sheffield United ở Premier League mùa 2020/21 là ba đội có điểm số thấp nhất trước Giáng sinh trong khuôn khổ các giải đấu bóng đá Anh.

Tuy nhiên, Sheffield United ở năm 2020 mới chơi 14 trận cho tới trước Giáng sinh. Thất bại trước Brentford cũng kéo dài chuỗi trận thua liên tiếp của Wolves lên 11 trận (bao gồm cả các giải đấu khác).

Tính riêng Premier League, họ thua 10 trận liền, lập kỷ lục buồn của câu lạc bộ và là một trong những chuỗi thua dài nhất lịch sử giải đấu.

Với chỉ 2 điểm sau 17 vòng, Wolves đang đứng bét bảng Premier League và gần như chắc chắn xuống hạng. Dưới thời HLV Rob Edwards (mới được bổ nhiệm gần đây sau khi Vítor Pereira bị sa thải), Wolves vẫn chưa tìm được lối thoát.

HLV Kim Sang-sik: 'Các cầu thủ càng chơi càng hay, tôi rất tự hào' Chia sẻ sau chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan và giành HCV bóng đá nam SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik cho biết bản thân rất tự hào về sự cố gắng, nỗ lực của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Haaland chạm mốc 103 bàn, nhanh hơn Ronaldo 122 trận

Erling Haaland tiếp tục viết lại chuẩn mực ghi bàn tại Premier League khi san bằng thành tích của Cristiano Ronaldo, nhưng với tốc độ khiến cả giải đấu phải nhìn lại khái niệm về hiệu suất của một tiền đạo đỉnh cao.

7 giờ trước

Tường Linh

Wolves Premier League

    Đọc tiếp

    Hanh dong gay soc cua Richarlison hinh anh

    Hành động gây sốc của Richarlison

    31 phút trước 06:38 21/12/2025

    0

    Một trong những điểm nhấn ở trận đại chiến giữa Tottenham và Liverpool tại vòng 17 Premier League, diễn ra rạng sáng 21/12, là hành động xấu xí của Richarlison với Hugo Ekitike.

    Mbappe an mung bat chuoc Ronaldo hinh anh

    Mbappe ăn mừng bắt chước Ronaldo

    32 phút trước 06:37 21/12/2025

    0

    Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau chiến thắng 2-0 của Real Madrid trước Sevilla ở vòng 17 La Liga, diễn ra rạng sáng 21/12.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý