Đội bóng tệ nhất lịch sử Premier League

Wolverhampton Wanderers (Wolves) đang trải qua mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử Premier League.

Wolves chơi quá tệ.

Sau thất bại 0-2 trước Brentford trên sân nhà Molineux vào tối 20/12, "Bầy sói" chính thức chỉ có vỏn vẹn 2 điểm sau 17 vòng đầu tiên, con số thấp nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Wolves cùng với Newport County ở giải hạng Tư mùa 1970/71 và Sheffield United ở Premier League mùa 2020/21 là ba đội có điểm số thấp nhất trước Giáng sinh trong khuôn khổ các giải đấu bóng đá Anh.

Tuy nhiên, Sheffield United ở năm 2020 mới chơi 14 trận cho tới trước Giáng sinh. Thất bại trước Brentford cũng kéo dài chuỗi trận thua liên tiếp của Wolves lên 11 trận (bao gồm cả các giải đấu khác).

Tính riêng Premier League, họ thua 10 trận liền, lập kỷ lục buồn của câu lạc bộ và là một trong những chuỗi thua dài nhất lịch sử giải đấu.

Với chỉ 2 điểm sau 17 vòng, Wolves đang đứng bét bảng Premier League và gần như chắc chắn xuống hạng. Dưới thời HLV Rob Edwards (mới được bổ nhiệm gần đây sau khi Vítor Pereira bị sa thải), Wolves vẫn chưa tìm được lối thoát.