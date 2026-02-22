Vì sao Pep Guardiola không bao giờ lỗi thời?

Mùa này khi bước vào giai đoạn cam go, Pep Guardiola phát minh ra sơ đồ 4-4-2 biến ảo nhằm giải cứu một Man City đang tái thiết và giữ họ sống còn trong mọi cuộc đua.

Guardiola luôn biết cách làm mới chiến thuật.

Pep Guardiola chưa từng trải qua 2 mùa liên tiếp trắng tay ở giải VĐQG khi dẫn dắt Barcelona, Bayern Munich hay Manchester City. Thành tích ấy đang bị thử thách trong cuộc đua đầy trắc trở của mùa 2025/26. Và như thường lệ, Pep không ngồi im phó mặc cho may mắn, ông chủ động tìm cách thay đổi.

Sáng tạo và không ngừng thay đổi

Guardiola vốn nổi tiếng với những sáng tạo mang tính tiên phong và định hình xu hướng chẳng hạn như xếp Lionel Messi đá "số 9 ảo" ở Barcelona, bố trí hậu vệ biên bó vào trong hay việc kéo John Stones lên đá như tiền vệ trụ trong cú ăn 3 của Man City năm 2023.

Lần này, ông lại có một điều chỉnh không ồn ào nhưng đủ khác biệt. Man City vẫn xuất phát 4-3-3, song khi vào guồng sẽ chuyển thành 4-4-2 với 2 hậu vệ biên dâng cao là Nunes và Ait-Nouri, tuyến giữa sở hữu hình thoi linh hoạt gồm những cái tên như Rodri, Bernardo Silva, O’Reilly/Reijnders, Cherki/Foden, và cặp tiền đạo Haaland - Semenyo.

Antoine Semenyo là mảnh ghép then chốt. Sự hiện diện của anh cho phép Man City tăng tốc ở các pha chuyển trạng thái và tạo thêm điểm luân chuyển cho Haaland.

Pep không ngồi im chờ may mắn. Ảnh: Reuters.

Pep thừa nhận cách tiếp cận mỗi trận phụ thuộc vào nhân sự mà ông đang có. Nếu đó là Doku, Semenyo, Haaland và Marmoush, đội bóng sẽ trực diện hơn. Còn nếu là Cherki, Foden, Reijnders, O’Reilly và Rodri, "The Citizens" sẽ ưu tiên kiểm soát.

Sự khắc nghiệt và biến số trong mùa này buộc Pep phải có hành động. Man City trải qua tháng 1/2026 nhiều sóng gió với 3 trận hòa liên tiếp tại Premier League, cộng với thất bại ở derby Manchester và cú sốc tại Champions League trước Bodo/Glimt.

Pep phải nói thẳng: "Khi một ý tưởng vận hành quá lâu, đối thủ sẽ tìm ra 'thuốc giải'. Man City không còn khiến mọi đội sợ hãi nữa. Nếu bạn muốn tồn tại thì buộc bạn phải thích nghi".

Những con số thống kê cho thấy sự dịch chuyển dựa trên điều chỉnh của Pep. Từ khi thử nghiệm trước Wolves, Man City kiểm soát bóng ít hơn (56,5%), dứt điểm ít hơn (12,8), hiện diện trong vùng cấm đối phương ít hơn (22), thậm chí để đối thủ sút nhiều hơn (10,2) và hạ thấp hàng thủ (62).

Đổi lại, hiệu suất ghi bàn tăng lên 2,0 bàn/trận, còn số bàn thua giảm còn 0,6. Pep chấp nhận hy sinh phần "đẹp mắt" để lấy cân bằng và hiệu quả.

Liệu pháp tâm lý

Quan trọng hơn là tâm lý của toàn đội. "Trong khi tái thiết, đôi khi cần làm mới tâm trí và thư giãn", Pep nói. Ông hiểu đội hình đã thay đổi, kết nối mới cần thời gian.

Nhưng lịch thi đấu không chờ đợi ai, ông phải can thiệp ngay lập tức, và 7 chiến thắng kèm theo 1 trận hòa trong 8 trận gần nhất là câu trả lời.

Semenyo là mảnh ghép quan trọng của Man City trong sơ đồ mới. Ảnh: Reuters.

Man City đang vào thẳng vòng 1/8 Champions League, góp mặt ở chung kết Carabao Cup sau 5 năm, còn trụ lại ở FA Cup và bám đuổi Arsenal tại Premier League với khoảng cách 2 điểm, cùng một trận đối đầu trực tiếp.

Chưa một cuộc đua nào ngã ngũ, Man City tiếp nối chuỗi ngày chiến đấu và liên tục thay đổi để thích nghi. Còn với cá nhân Pep, ông thể hiện niềm tin bằng một hình ảnh đầy lãng mạn: tháng 3, bầu trời sẽ xanh hơn, nếu đội bóng vẫn hiện diện trong cuộc chơi.

Guardiola không còn cố chấp với một bản ngã chiến thuật từng đưa ông lên đỉnh thế giới. Giờ đây, ông linh hoạt theo người và theo thời điểm, đó là sự khác biệt của một HLV lớn. Ông không chỉ sáng tạo, mà còn biết sửa chữa chính mình.

"Đổi mới hay lụi tàn", Pep đã và đang chọn vế đầu. Với "phát minh" mới cho mùa giải, Man City vẫn còn nguyên cơ hội tiếp tục chuỗi thành tích đồ sộ dưới bàn tay lão luyện của Pep Guardiola.

