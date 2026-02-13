Phong độ đáng báo động của Arsenal

Từ khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau, Arsenal giờ đây chỉ còn hơn Manchester City 4 điểm trong khi vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp đang chờ phía trước.

Arsenal đánh rơi lợi thế trong thời điểm quan trọng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 13/2, Arsenal tiếp tục đánh rơi điểm số quan trọng khi bị Brentford cầm hòa 1-1 ở vòng 26 Premier League. Kết quả này khiến thầy trò Mikel Arteta thêm một lần lỡ nhịp trong cuộc đua vô địch vốn đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

Trận hòa trước Brentford nối dài chuỗi phong độ thiếu ổn định của "Pháo thủ". Trong 6 vòng gần nhất, Arsenal chỉ giành được 9/18 điểm tối đa.

Họ hòa Brentford, hòa Nottingham Forest và Liverpool, xen giữa là thất bại 2-3 trước Manchester United. Hai chiến thắng đậm trước Sunderland và Leeds United không đủ che lấp những cú sảy chân đáng tiếc.

Trước Brentford, Arsenal kiểm soát thế trận nhưng không duy trì được sự sắc bén cần thiết. Đội chủ sân Emirates tạo ra sức ép quen thuộc, song khâu dứt điểm thiếu chính xác khiến họ không thể bứt lên. Brentford chơi kỷ luật, tận dụng tốt cơ hội và rời sân với một điểm xứng đáng.

Điều đáng lo với Arsenal không chỉ là tỷ số, mà là cách họ đánh mất lợi thế ở thời điểm then chốt. Cuộc đua vô địch đòi hỏi sự ổn định cao độ. Những trận hòa trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn có thể khiến họ phải trả giá đắt khi mùa giải khép lại.

Arteta vẫn còn trong tay một tập thể giàu tiềm năng và khát khao. Tuy nhiên, nếu muốn thực sự cạnh tranh ngôi vương, Arsenal cần tìm lại sự lạnh lùng và bản lĩnh ở những trận cầu buộc phải thắng.

Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, và cuộc đua phía trước sẽ không khoan nhượng với những lần sảy chân thêm nữa.

