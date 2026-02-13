Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Phong độ đáng báo động của Arsenal

  • Thứ sáu, 13/2/2026 10:51 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Từ khoảng cách an toàn với nhóm bám đuổi phía sau, Arsenal giờ đây chỉ còn hơn Manchester City 4 điểm trong khi vẫn còn một trận đối đầu trực tiếp đang chờ phía trước.

Arsenal đánh rơi lợi thế trong thời điểm quan trọng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 13/2, Arsenal tiếp tục đánh rơi điểm số quan trọng khi bị Brentford cầm hòa 1-1 ở vòng 26 Premier League. Kết quả này khiến thầy trò Mikel Arteta thêm một lần lỡ nhịp trong cuộc đua vô địch vốn đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

Trận hòa trước Brentford nối dài chuỗi phong độ thiếu ổn định của "Pháo thủ". Trong 6 vòng gần nhất, Arsenal chỉ giành được 9/18 điểm tối đa.

Họ hòa Brentford, hòa Nottingham Forest và Liverpool, xen giữa là thất bại 2-3 trước Manchester United. Hai chiến thắng đậm trước Sunderland và Leeds United không đủ che lấp những cú sảy chân đáng tiếc.

Trước Brentford, Arsenal kiểm soát thế trận nhưng không duy trì được sự sắc bén cần thiết. Đội chủ sân Emirates tạo ra sức ép quen thuộc, song khâu dứt điểm thiếu chính xác khiến họ không thể bứt lên. Brentford chơi kỷ luật, tận dụng tốt cơ hội và rời sân với một điểm xứng đáng.

Điều đáng lo với Arsenal không chỉ là tỷ số, mà là cách họ đánh mất lợi thế ở thời điểm then chốt. Cuộc đua vô địch đòi hỏi sự ổn định cao độ. Những trận hòa trước các đối thủ bị đánh giá thấp hơn có thể khiến họ phải trả giá đắt khi mùa giải khép lại.

Arteta vẫn còn trong tay một tập thể giàu tiềm năng và khát khao. Tuy nhiên, nếu muốn thực sự cạnh tranh ngôi vương, Arsenal cần tìm lại sự lạnh lùng và bản lĩnh ở những trận cầu buộc phải thắng.

Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, và cuộc đua phía trước sẽ không khoan nhượng với những lần sảy chân thêm nữa.

Highlights Brentford 1-1 Arsenal Rạng sáng 13/2, Arsenal bị Brentford cầm hòa với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Đào Trần

Arsenal Brentford Premier League Ngoại hạng Anh

    Đọc tiếp

    Haaland lap cong, Man City ap sat Arsenal hinh anh

    Haaland lập công, Man City áp sát Arsenal

    05:08 12/2/2026 05:08 12/2/2026

    0

    Erling Haaland ghi bàn thứ 153 cho Man City trong chiến thắng 3-0 trước Fulham ở vòng 26 Premier League, giúp thầy trò Pep Guardiola rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm.

    Cu soc voi Kai Havertz hinh anh

    Cú sốc với Kai Havertz

    06:24 12/2/2026 06:24 12/2/2026

    0

    Kai Havertz tiếp tục làm bạn với phòng y tế khi dính thêm chấn thương mới, khiến cơn ác mộng về thể trạng của tiền đạo Arsenal ở mùa 2025/26 vẫn chưa có hồi kết.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý