Arsenal bị cầm hòa, cuộc đua vô địch nóng trở lại

Rạng sáng 13/2, Arsenal bị Brentford cầm hòa 1-1 ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh.

Arsenal gây thất vọng.

"Pháo thủ" duy trì mạch trận bất bại trước Brentford từ năm 2021 nhưng người hâm mộ không thể vui. Trận hòa tại Brentford Community khiến đoàn quân của Mikel Arteta lỡ cơ hội tái lập khoảng cách 6 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch. Lúc này, đại diện Bắc London chỉ còn hơn đối thủ thành Manchester 4 điểm.

Ngay từ những phút đầu, David Raya mắc lỗi và phải vất vả cản phá cú đánh đầu cận thành nguy hiểm của Igor Thiago. Không lâu sau, Dango Ouattara suýt chút nữa tạo nên khác biệt với đường căng ngang nguy hiểm nhưng không có đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt khi cả hai đội chỉ tung ra tổng cộng bốn cú sút và không có cú sút trúng đích nào. Bước ngoặt đến sau phút 60 khi Piero Hincapie thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Noni Madueke thoát xuống đánh đầu mở tỷ số cho Arsenal.

Tuy nhiên, lợi thế của đội khách không kéo dài lâu. Brentford đáp trả mạnh mẽ và Keane Lewis-Potter tận dụng cơ hội từ tình huống bóng bổng để gỡ hòa 1-1.

Những phút cuối trận diễn ra đầy kịch tính với cơ hội chia đều cho cả hai bên, nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Gabriel Martinelli trở thành tội đồ trong mắt CĐV khi bỏ lỡ một cơ hội đối mặt thủ môn.

Kết quả hòa giúp Brentford tiếp tục duy trì vị trí thứ 7 và nuôi hy vọng dự cúp châu Âu.