Trafford trả giá vì chọn Man City thay Newcastle

Chọn Manchester City thay vì Newcastle, James Trafford tưởng chạm tới đỉnh cao nhưng lại tự đẩy mình vào chiếc bóng của Donnarumma.

James Trafford từng nghĩ mùa này anh sẽ bắt chính cho Newcastle. Ban lãnh đạo đội bóng vùng Đông Bắc cũng tin như vậy. Thậm chí trong giới bóng đá Anh, đó gần như là thương vụ đã hoàn tất. Vậy mà chỉ một khúc cua ở tháng 7 khiến tất cả rẽ sang hướng khác.

Trafford chọn trở lại Manchester City, đội bóng thời niên thiếu. Một lựa chọn nghe có vẻ hợp lý. Nhưng bóng đá đỉnh cao không vận hành bằng cảm xúc. Nó vận hành bằng thứ bậc và quyền lực.

Và tại Etihad, thứ bậc được xác lập ngay khi Gianluigi Donnarumma đặt chân tới.

Newcastle chậm một nhịp, City ra tay đúng lúc

Câu chuyện bắt đầu từ sự do dự. Newcastle theo đuổi Trafford từ mùa hè trước. Khi Burnley rớt hạng Championship, mức giá khoảng 18 triệu bảng từng được đưa ra nhưng không được chấp nhận. Một năm sau, mọi thứ thay đổi.

Trafford giữ sạch lưới 29 trận ở Championship, kỷ lục của giải đấu. Burnley chỉ thủng lưới 16 bàn, thành tích phòng ngự tốt nhất lịch sử các hạng chuyên nghiệp Anh. Giá trị của anh tăng vọt. 35 triệu bảng là con số Burnley yêu cầu.

Newcastle không muốn trả quá 25 triệu bảng. Họ mặc cả. Họ chờ đợi. Họ tin rằng thế chủ động nằm trong tay mình.

Trong khi đó, Manchester City lặng lẽ theo dõi. Họ có điều khoản mua lại khi bán Trafford năm 2023. Chỉ cần khớp giá, họ có quyền ưu tiên. Và quan trọng hơn, họ đưa ra mức lương gấp đôi đề nghị của Newcastle.

Hơn 100.000 bảng mỗi tuần ở tuổi 23 là lời mời gọi khó cưỡng. Newcastle không thể, hoặc không muốn, bước vào cuộc đua lương bổng ấy. Trong kỷ nguyên của các quy định lợi nhuận và bền vững tài chính, họ buộc phải tính toán.

Man City thì không do dự. Họ ra tay đúng thời điểm.

Newcastle mất Trafford giống như cách họ từng hụt Benjamin Sesko, Joao Pedro, Bryan Mbeumo hay Liam Delap. Không phải vì thiếu tham vọng, mà vì không đủ sức cạnh tranh ở tầng cao nhất của thị trường.

Cái bóng mang tên Donnarumma

Trafford có thể đã nghĩ mình trở lại Etihad để cạnh tranh. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn. Donnarumma cập bến cuối tháng 8 và ngay lập tức chiếm suất bắt chính. Từ đó đến nay, thủ thành người Italy ra sân toàn bộ 26 trận Premier League.

Trafford chỉ còn lại những cơ hội ở cúp quốc nội.

“Không phải điều tôi mong đợi khi bước vào mùa giải”, anh thừa nhận sau một trận FA Cup. Đó không phải lời than vãn. Nó giống một sự tỉnh ngộ.

Trafford nói không biết CLB sẽ ký Donnarumma.

Trafford nói không biết CLB sẽ ký Donnarumma. Nhưng thương vụ ấy được nhắc đến suốt mùa hè. Dù là ngây thơ hay quá tin tưởng, Trafford vẫn đặt bút ký hợp đồng 5 năm với mức lương cao ngất. Một quyết định mang lại sự an toàn tài chính, nhưng khóa chặt tương lai.

Bây giờ, nếu muốn ra đi để tìm suất bắt chính, anh sẽ đối mặt nghịch lý. Rất ít CLB Premier League sẵn sàng trả mức lương hiện tại của anh.

Man City có thể đồng ý cho mượn, nhưng Newcastle không thích các thương vụ tạm thời nếu không có điều khoản mua đứt. Trong cách vận hành hiện đại, những bản hợp đồng mượn đơn thuần bị xem là “tiền chết”.

Trafford không đốt cầu với Newcastle. Cánh cửa chưa khép. Nhưng liệu anh có sẵn sàng giảm lương để quay lại? Trong bóng đá, điều đó hiếm hơn cả những cú lội ngược dòng.

Trớ trêu thay, mỗi lần đối đầu Newcastle, anh lại nhắc họ, và nhắc chính mình, về điều có thể đã xảy ra. Anh chơi tốt ở bán kết Carabao Cup trước chính đội bóng từng theo đuổi mình. Và nhiều khả năng lại chạm trán họ ở FA Cup.

Đó là nghịch lý của lựa chọn. Trafford không sai khi chọn Manchester City. Anh chọn tiền lương cao hơn, cơ hội giành Premier League và Champions League. Ở tuổi 23, đó là giấc mơ hợp lý.

Nhưng trong bóng đá, cơ hội ra sân mới là đồng tiền giá trị nhất với một thủ môn trẻ.

Newcastle mất một mục tiêu dài hạn. Trafford mất một con đường rõ ràng để trở thành số một. Không ai hoàn toàn thắng trong câu chuyện này.

Và đôi khi, sai lầm không nằm ở quyết định. Nó nằm ở thời điểm.