MU chốt giá bán Onana

Thương vụ mua đứt thủ môn Andre Onana của Trabzonspor đứng trước nguy cơ đổ vỡ khi mức phí mà Manchester United (MU) đưa ra được cho là quá cao.

Onana bị MU hét giá.

Phó chủ tịch Trabzonspor, ông Zeyyat Kafkas, lên tiếng xác nhận: "Mức phí mà MU đưa ra cho thương vụ Onana nằm trong khoảng 45-50 triệu euro. Chủ tịch đã thông báo rõ ràng với người hâm mộ dựa trên tình hình thực tế của Trabzonspor", ông nói.

Theo ông Kafkas, đây là con số quá lớn nếu xét đến khả năng tài chính của đội bóng. Hiện tại, Onana thi đấu cho Trabzonspor theo dạng cho mượn từ MU. Tuy nhiên, màn trình diễn của thủ môn người Cameroon chưa đủ thuyết phục để đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ quyết định chi ra một khoản tiền lớn.

Theo lãnh đạo Trabzonspor, những thông tin liên quan đến mức phí chuyển nhượng không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của Onana. Bản thân thủ thành được cho là vẫn muốn tiếp tục thi đấu tại châu Âu nếu không còn cơ hội ở Anh. Gia đình của anh cũng có chung quan điểm về vấn đề này.

Dù vậy, phía Trabzonspor cũng không khép lại cánh cửa cho thương vụ Onana. Phó chủ tịch Kafkas cho biết tình hình vẫn có thể thay đổi nếu các điều kiện chuyển nhượng được điều chỉnh trong thời gian tới.

Trong bối cảnh có Senne Lammens thi đấu chắc chắn trong khung gỗ, khả năng đội bóng Anh thanh lý Onana trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026 là hoàn toàn có thể xảy ra.

