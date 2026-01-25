Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
HLV U23 Trung Quốc nói gì khi thua đậm U23 Nhật Bản?

  • Chủ nhật, 25/1/2026 06:46 (GMT+7)
  • 32 phút trước

HLV Antonio Puche thừa nhận thất vọng sau trận chung kết ác mộng thua 0-4 trước U23 Nhật Bản của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026.

HLV Puche thừa nhận U23 Nhật Bản chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Puche mở đầu bằng lời chúc mừng dành cho đối thủ. Ông thừa nhận U23 Nhật Bản vượt trội về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận, song cho rằng tỷ số chung cuộc phần nào phản ánh sự nghiệt ngã hơn là toàn bộ những gì diễn ra trên sân. Theo HLV này, các bàn thua liên tiếp ở thời điểm nhạy cảm đẩy U23 Trung Quốc vào thế không còn đường lùi.

"Với tôi, 0-4 là kết quả quá nặng nề so với những gì chúng tôi thể hiện", HLV Puche nói. Ông phân tích hai bàn thua đầu xuất phát từ những tình huống bóng đổi hướng đầy rủi ro, trong khi quả phạt đền ở hiệp hai trở thành bước ngoặt khiến trận đấu hoàn toàn tuột khỏi tầm kiểm soát. Đáng chú ý, U23 Trung Quốc là đội duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào trước trận chung kết.

Dù thất bại, HLV Puche vẫn đứng ra bảo vệ các học trò. Ông khẳng định tinh thần thi đấu là điểm sáng lớn nhất của U23 Trung Quốc khi phải đối đầu với một tập thể được tổ chức tốt và có đẳng cấp cao hơn. Nhà cầm quân này cũng tiết lộ những khó khăn về nhân sự, trong đó tiền đạo Baihelamu phải thi đấu khi chưa đạt thể trạng tốt do bị sốt cao.

Kết lại, HLV Puche nhìn thẳng vào thực tế khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh thất bại này là bài học cần thiết cho chặng đường phía trước. "Điều quan trọng nhất sau khi thua là biết đứng dậy, rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến lên", ông nói.

Trước đối thủ mạnh, U23 Trung Quốc chọn lối chơi "đổ bê tông" với 5 hậu vệ. Dù vậy, lối chơi này cũng không thể giúp đại diện đến từ đất nước tỷ dân trụ vững trước sức ép từ dàn cầu thủ trẻ của Nhật Bản.

Dàn sao trẻ đến từ xứ sở hoa anh đào có lần thứ 3 vô địch châu lục, thành tích không đội nào làm được trong lịch sử. Trong khi đó, Trung Quốc có quyền ngẩng cao đầu sau giải đấu thành công ngoài mong đợi.

Highlights U23 Trung Quốc 0-4 U23 Nhật Bản Đêm 24/1, U23 Trung Quốc gục ngã với tỷ số 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết U23 châu Á 2026.

Phản ứng của truyền thông Trung Quốc sau trận thua đậm U23 Nhật Bản

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt thừa nhận U23 Nhật Bản vượt trội toàn diện sau trận chung kết U23 châu Á, xem thất bại 0-4 là kết quả phản ánh đúng thực lực.

2 giờ trước

AFC gọi tên Đình Bắc ở cuộc đua Vua phá lưới U23 châu Á

Nguyễn Đình Bắc khép lại VCK U23 châu Á Saudi Arabia 2026 bằng danh hiệu Vua phá lưới, phần thưởng xứng đáng cho một chiến dịch thi đấu hiệu quả và giàu dấu ấn cá nhân của đội trưởng U23 Việt Nam.

2 giờ trước

Li Hao lỡ hẹn danh hiệu 'Thủ môn hay nhất U23 châu Á 2026'

Từng được xem là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu "Thủ môn hay nhất VCK U23 châu Á 2026", Li Hao đã vuột cơ hội bước lên bục vinh danh sau trận chung kết định mệnh gặp U23 Nhật Bản.

2 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Cuu sao PSG gia nhap doi nha giau Indonesia hinh anh

Cựu sao PSG gia nhập đội nhà giàu Indonesia

5 phút trước 07:13 25/1/2026

0

Cựu hậu vệ trái của Paris Saint-Germain (PSG) và tuyển Pháp, Layvin Kurzawa, gia nhập Persib Bandung, một trong những câu lạc bộ hàng đầu tại Indonesia.

Van Dijk gay phan no hinh anh

Van Dijk gây phẫn nộ

7 phút trước 07:11 25/1/2026

0

Trung vệ Virgil van Dijk trở thành tâm điểm chỉ trích sau màn trình diễn đáng quên trong thất bại 2-3 của Liverpool trước Bournemouth ở vòng 23 Premier League, rạng sáng 25/1.

Ly do U23 Trung Quoc tham bai truoc Nhat Ban hinh anh

Lý do U23 Trung Quốc thảm bại trước Nhật Bản

11 phút trước 07:07 25/1/2026

0

Trận chung kết U23 châu Á khép lại bằng thất bại nặng nề không chỉ bởi tỷ số, mà vì nó phơi bày trọn vẹn khoảng cách về nhịp độ, tổ chức và nền tảng phát triển giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản.

