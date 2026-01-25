HLV U23 Trung Quốc nói gì khi thua đậm U23 Nhật Bản?

HLV Antonio Puche thừa nhận thất vọng sau trận chung kết ác mộng thua 0-4 trước U23 Nhật Bản của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026.

HLV Puche thừa nhận U23 Nhật Bản chơi bóng ở đẳng cấp cao hơn.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận, Puche mở đầu bằng lời chúc mừng dành cho đối thủ. Ông thừa nhận U23 Nhật Bản vượt trội về chất lượng đội hình và khả năng kiểm soát thế trận, song cho rằng tỷ số chung cuộc phần nào phản ánh sự nghiệt ngã hơn là toàn bộ những gì diễn ra trên sân. Theo HLV này, các bàn thua liên tiếp ở thời điểm nhạy cảm đẩy U23 Trung Quốc vào thế không còn đường lùi.

"Với tôi, 0-4 là kết quả quá nặng nề so với những gì chúng tôi thể hiện", HLV Puche nói. Ông phân tích hai bàn thua đầu xuất phát từ những tình huống bóng đổi hướng đầy rủi ro, trong khi quả phạt đền ở hiệp hai trở thành bước ngoặt khiến trận đấu hoàn toàn tuột khỏi tầm kiểm soát. Đáng chú ý, U23 Trung Quốc là đội duy nhất chưa để lọt lưới bàn nào trước trận chung kết.

Dù thất bại, HLV Puche vẫn đứng ra bảo vệ các học trò. Ông khẳng định tinh thần thi đấu là điểm sáng lớn nhất của U23 Trung Quốc khi phải đối đầu với một tập thể được tổ chức tốt và có đẳng cấp cao hơn. Nhà cầm quân này cũng tiết lộ những khó khăn về nhân sự, trong đó tiền đạo Baihelamu phải thi đấu khi chưa đạt thể trạng tốt do bị sốt cao.

Kết lại, HLV Puche nhìn thẳng vào thực tế khoảng cách giữa bóng đá Trung Quốc và Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh thất bại này là bài học cần thiết cho chặng đường phía trước. "Điều quan trọng nhất sau khi thua là biết đứng dậy, rút kinh nghiệm và tiếp tục tiến lên", ông nói.

Trước đối thủ mạnh, U23 Trung Quốc chọn lối chơi "đổ bê tông" với 5 hậu vệ. Dù vậy, lối chơi này cũng không thể giúp đại diện đến từ đất nước tỷ dân trụ vững trước sức ép từ dàn cầu thủ trẻ của Nhật Bản.

Dàn sao trẻ đến từ xứ sở hoa anh đào có lần thứ 3 vô địch châu lục, thành tích không đội nào làm được trong lịch sử. Trong khi đó, Trung Quốc có quyền ngẩng cao đầu sau giải đấu thành công ngoài mong đợi.

Highlights U23 Trung Quốc 0-4 U23 Nhật Bản Đêm 24/1, U23 Trung Quốc gục ngã với tỷ số 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết U23 châu Á 2026.