Phản ứng của truyền thông Trung Quốc sau trận thua đậm U23 Nhật Bản

Truyền thông Trung Quốc đồng loạt thừa nhận U23 Nhật Bản vượt trội toàn diện sau trận chung kết U23 châu Á, xem thất bại 0-4 là kết quả phản ánh đúng thực lực.

U23 Trung Quốc thua đậm Nhật Bản.

Sau trận chung kết U23 châu Á, nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc như Sina Sports, 163.com hay các tài khoản thể thao có ảnh hưởng trên Weibo đều dùng chung một cách tiếp cận: thừa nhận thất bại nặng nề, đồng thời chỉ ra khoảng cách rõ rệt giữa bóng đá trẻ Trung Quốc và Nhật Bản. Theo các phân tích này, tỷ số 0-4 không mang tính tai nạn, mà là hệ quả của sự vượt trội toàn diện từ phía đối thủ.

Sina Sports nhận định U23 Nhật Bản kiểm soát nhịp độ trận đấu ngay từ đầu, duy trì cường độ pressing cao và tổ chức tấn công mạch lạc. Trong khi đó, U23 Trung Quốc gặp nhiều khó khăn trong việc giữ bóng và triển khai thế trận. Các tuyến bị kéo giãn, hàng phòng ngự thường xuyên rơi vào trạng thái chống đỡ bị động trước tốc độ và khả năng phối hợp của đối thủ.

Trang 163.com tập trung vào yếu tố thể lực và kinh nghiệm thi đấu. Bài viết cho rằng lịch thi đấu dày cùng việc phải căng sức ở các vòng trước khiến cầu thủ U23 Trung Quốc suy giảm thể lực rõ rệt trong trận chung kết. Điều này khiến đội bóng không thể duy trì sự tập trung cần thiết, đặc biệt trong các tình huống phòng ngự chuyển trạng thái, nơi Nhật Bản tỏ ra vượt trội.

Trên Weibo, nhiều bình luận viên và cựu cầu thủ Trung Quốc thẳng thắn thừa nhận “thua tâm phục khẩu phục”. Một số ý kiến cho rằng U23 Trung Quốc đã đạt giới hạn của mình tại giải đấu này, còn Nhật Bản cho thấy sự khác biệt về tư duy chiến thuật, chất lượng đào tạo trẻ và khả năng tổ chức trận đấu ở cấp độ cao.

Dù vậy, truyền thông Trung Quốc cũng nhấn mạnh mặt tích cực. Việc U23 Trung Quốc lần đầu tiên vào tới chung kết U23 châu Á được xem là bước tiến quan trọng. Nhiều bài viết cho rằng kết quả này mang ý nghĩa khích lệ, nhưng chỉ thực sự có giá trị nếu được nhìn nhận đúng đắn, thay vì tự an ủi bằng thành tích á quân.

Tổng kết trên Sina Sports, một bình luận đáng chú ý nêu rõ: “Vào chung kết là lịch sử, nhưng thua 0-4 là lời nhắc nhở. Khoảng cách với Nhật Bản không thể san lấp bằng tinh thần hay nỗ lực nhất thời, mà cần cải tổ dài hạn từ đào tạo trẻ đến môi trường thi đấu”.