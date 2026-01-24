U23 Trung Quốc thua đậm ở chung kết giải châu Á

Đêm 24/1, U23 Trung Quốc để thua 0-4 trước Nhật Bản ở chung kết giải châu Á 2026.

U23 Trung Quốc thua đậm Nhật Bản.

Trước đối thủ mạnh, U23 Trung Quốc chọn lối chơi "đổ bê tông" với 5 hậu vệ. Dù vậy, lối chơi này cũng không thể giúp đại diện đến từ đất nước tỷ dân trụ vững trước sức ép từ dàn cầu thủ trẻ của Nhật Bản.

Trước chung kết, Li Hao chưa nhận bàn thua nào nhưng chỉ trong 20 phút Prince Abdullah Al Faisal, thủ môn từng ăn tập tại Atletico Madrid, đã phải vào lưới nhặt bóng đến hai lần. Ozeki và Ogura, bộ đôi tiền vệ trung tâm của U23 Nhật Bản, lần lượt ghi tên lên bảng tỷ số với những pha dứt điểm đầy quyết đoán.

Sau hai bàn thua chóng vánh, U23 Trung Quốc còn chẳng có cơ hội vùng lên, khi hầu hết đợt lên bóng của đoàn quân áo đỏ đều bị bẻ gãy từ giữa sân. Khoảnh khắc hiếm hoi đoàn quân của HLV Antonio Puche Vicente tiếp cận được khung thành của đối thủ, Yudong Wang lại đánh đầu hụt.

Sang hiệp hai, U23 Trung Quốc vẫn chỉ biết chuyền trong vô vọng ở sân nhà. U23 Nhật Bản không còn quá mặn mà trong việc triển khai tấn công nhưng vẫn có bàn thứ 3 sau cú đá phạt đền chuẩn xác của Sato ở phút 60. Phút 76, Ogura lại tỏa sáng với một cú sút đẳng cấp từ sát vạch 16,5 m.

Trận đấu trên sân Prince Abdullah Al Faisal khép lại với chiến thắng thuyết phục dành cho U23 Nhật Bản. Dàn sao trẻ đến từ xứ sở hoa anh đào có lần thứ 3 vô địch châu lục, thành tích không đội nào làm được trong lịch sử. Trong khi đó, Trung Quốc có quyền ngẩng cao đầu sau giải đấu thành công ngoài mong đợi.