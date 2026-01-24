Ban tổ chức trao huy chương cho U23 Việt Nam bằng túi rút

Ban tổ chức VCK U23 châu Á 2026 gây chú ý khi trao huy chương đồng cho U23 Việt Nam theo cách khá đặc biệt.

Hai chiếc túi rút chứa huy chương của U23 Việt Nam. Ảnh: Sport Live 24/7.

Thay vì tổ chức lễ trao giải hạng 3 trên sân hoặc phát sóng trên truyền hình như thông lệ, ban tổ chức chỉ bàn giao huy chương cho đại diện đội bóng, với toàn bộ 43 tấm huy chương đồng được đựng trong 2 túi rút.

Trong hình ảnh ghi lại tại phòng thay đồ, toàn đội đang chìm trong không khí ăn mừng sau chiến thắng giàu cảm xúc trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3. Lúc này, một thành viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) bất ngờ thông báo: "Bây giờ đến phần trao huy chương".

Ngay lập tức, vị này mang 2 túi rút chứa huy chương, bàn giao cho Chủ tịch VFF ông Trần Quốc Tuấn, trước khi lần lượt phân phát cho các cầu thủ cũng như ban huấn luyện U23 Việt Nam. Đây là lý do người hâm mộ không thấy bất kỳ thành viên nào của U23 Việt Nam chụp hình với tấm huy chương tại sân.

Cách thức trao thưởng này lập tức thu hút sự chú ý bởi sự giản lược đến mức tối đa so với quy mô và tính chất của một giải đấu cấp châu lục. Việc không có lễ trao giải chính thức cho đội hạng 3 khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ, đặc biệt trong bối cảnh U23 Việt Nam tạo nên một cột mốc đáng nhớ.

Dù hình thức trao huy chương không mang nhiều tính nghi thức, giá trị của tấm HCĐ châu Á 2026 vẫn không hề suy giảm. Đó là phần thưởng xứng đáng cho hành trình kiên cường, bản lĩnh và đầy cảm xúc của U23 Việt Nam tại Saudi Arabia.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.

