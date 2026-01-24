U23 Việt Nam khiến CĐV Trung Quốc ngỡ ngàng

Chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng ba VCK U23 châu Á 2026 đã gây tiếng vang trong khu vực.

U23 Việt Nam gây bất ngờ trước Hàn Quốc. Ảnh: AFC

Trên nhiều diễn đàn bóng đá lớn của Trung Quốc, phản ứng từ các CĐV xứ tỷ dân cho thấy sự bất ngờ. Một bộ phận người hâm mộ thừa nhận bản lĩnh và tinh thần thi đấu của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Ngay sau khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu với tỷ số 7-6 rạng sáng 24/1, nhiều ý kiến từ Trung Quốc nhanh chóng so sánh kết quả giữa các đội. Không ít CĐV tỏ ra ngỡ ngàng khi chứng kiến ông lớn sừng sỏ U23 Hàn Quốc bế tắc suốt 120 phút trước Việt Nam, đội bóng từng thua Trung Quốc 0-3 ở bán kết.

"Việt Nam thua chúng ta ở bán kết, nhưng họ vừa làm được điều mà không phải đội bóng nào cũng làm được trước Hàn Quốc", một CĐV Trung Quốc bình luận.

Tài khoản khác viết: "Nhìn Hàn Quốc đá bế tắc trước Việt Nam mới thấy trận bán kết chúng ta đá hay thế nào". Một CĐV khác lên tiếng: "Thực ra U23 Việt Nam năm nay đá rất hay, tinh thần quật cường. Chẳng qua là U23 Trung Quốc năm nay chúng ta chơi hay hơn thôi".

U23 Việt Nam có giải đấu gây ấn tượng mạnh. Ảnh: AFC

Bên cạnh những so sánh mang tính tranh luận, nhiều CĐV Trung Quốc cũng dành sự tôn trọng cho U23 Việt Nam. Họ thừa nhận đội bóng áo đỏ đã thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường, phòng ngự kỷ luật và bản lĩnh đáng nể, đặc biệt trong loạt sút luân lưu đầy áp lực.

Việc kéo được U23 Hàn Quốc vào loạt “đấu súng” rồi giành chiến thắng được xem là điều không phải đội tuyển nào cũng làm được tại đấu trường châu lục.

Sự ngỡ ngàng của người hâm mộ Trung Quốc phản ánh rõ sức lan tỏa từ thành tích của U23 Việt Nam. Việc giành huy chương đồng tại VCK U23 châu Á 2026, đặc biệt sau chiến thắng trước Hàn Quốc, đã khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á của bóng đá Việt Nam.

Highlights U23 Việt Nam 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam U23 Hàn Quốc ở trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026.