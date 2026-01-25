Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sự bất lực của U23 Trung Quốc

  • Chủ nhật, 25/1/2026 12:46 (GMT+7)
  • 17 phút trước

U23 Nhật Bản khép lại hành trình hoàn hảo tại U23 châu Á 2026 bằng màn trình diễn thuyết phục trước U23 Trung Quốc trong trận chung kết.

U23 Trung Quốc bất lực khi thua U23 Nhật Bản 4 bàn không gỡ.

Trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City, đội bóng xứ mặt trời mọc dễ dàng giành chiến thắng 4-0, qua đó bảo vệ thành công ngôi vô địch và trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giải đấu đăng quang 3 lần.

Theo đánh giá của AFC, U23 Nhật Bản bước vào trận đấu với sự tự tin và tổ chức vượt trội. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Go Oiwa áp đặt thế trận, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Sự chủ động ấy được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 12.

AFC nhận định đây là thời điểm trận đấu bắt đầu tuột khỏi tầm kiểm soát của U23 Trung Quốc. Dù nỗ lực cầm bóng và tìm kiếm cơ hội, đội bóng của HLV Antonio Puche không thể đứng vững trước sức ép liên tục từ Nhật Bản. Phút 20, Kosei Ogura tận dụng tình huống phòng ngự lúng túng để nhân đôi cách biệt, đặt Trung Quốc vào thế bám đuổi đầy khó khăn.

U23 Trung Quoc anh 1

U23 Nhật Bản tỏ ra quá vượt trội so với đối thủ.

Sang hiệp hai, U23 Nhật Bản tiếp tục duy trì nhịp độ cao. Bàn thắng trên chấm phạt đền của Ryunosuke Sato sau tình huống để bóng chạm tay trong vòng cấm được AFC xem là bước ngoặt quyết định, khiến mọi hy vọng lật ngược tình thế của Trung Quốc gần như khép lại. Dù vẫn tạo ra một số cơ hội, trong đó có bàn thắng không được công nhận vì việt vị, U23 Trung Quốc tỏ ra thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm.

Đến phút 76, Ogura hoàn tất cú đúp với pha sút xa hiểm hóc, ấn định chiến thắng 4-0. AFC nhấn mạnh đây là trận chung kết cho thấy rõ sự khác biệt về tốc độ, khả năng tổ chức và bản lĩnh thi đấu.

"U23 Nhật Bản đăng quang một cách xứng đáng, trong khi U23 Trung Quốc khép lại giải đấu đáng nhớ nhưng không thể vượt qua đối thủ ở đẳng cấp cao hơn", AFC kết luận.

Highlights U23 Trung Quốc 0-4 U23 Nhật Bản Đêm 24/1, U23 Trung Quốc gục ngã với tỷ số 0-4 trước U23 Nhật Bản trong trận chung kết U23 châu Á 2026.

Cơn ác mộng của Li Hao

Trận thua 0-4 trước U23 Nhật Bản không chỉ là một kết quả nặng nề với U23 Trung Quốc, mà còn trở thành cơn ác mộng thực sự đối với thủ môn Li Hao.

6 giờ trước

Lý do U23 Trung Quốc thảm bại trước Nhật Bản

Trận chung kết U23 châu Á khép lại bằng thất bại nặng nề không chỉ bởi tỷ số, mà vì nó phơi bày trọn vẹn khoảng cách về nhịp độ, tổ chức và nền tảng phát triển giữa U23 Trung Quốc và U23 Nhật Bản.

6 giờ trước

HLV U23 Trung Quốc nói gì khi thua đậm U23 Nhật Bản?

HLV Antonio Puche thừa nhận thất vọng sau trận chung kết ác mộng thua 0-4 trước U23 Nhật Bản của U23 Trung Quốc tại giải U23 châu Á 2026.

6 giờ trước

Minh Nghi

U23 Trung Quốc U23 Trung Quốc

