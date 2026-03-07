CLB Hàn Quốc rớt hạng ngay khi mùa giải bắt đầu

Hệ thống lên - xuống hạng của K.League vốn phức tạp, nhưng mùa giải năm nay đặc biệt hơn bởi kế hoạch mở rộng giải đấu và CLB Gimcheon Sangmu chuyển địa điểm hoạt động.

Gimcheon Sangmu được "ấn định" xuống hạng ngay khi mùa giải khởi tranh.

K.League 1 - giải đấu số một Hàn Quốc, sẽ tăng số đội từ 12 lên 14 kể từ mùa 2027. Để chuẩn bị cho sự mở rộng này, số suất thăng hạng từ K.League 2 trong mùa giải hiện tại sẽ tăng lên. Điều đó đồng nghĩa nhiều đội ở giải hạng 2 sẽ có cơ hội lên chơi tại K.League 1 so với những năm trước.

Yếu tố thứ 2 khiến hệ thống trở nên khác biệt là trường hợp của Gimcheon Sangmu. Đây là đội bóng quân đội và theo quy định của K.League, họ buộc phải bắt đầu lại từ K.League 2 do chuyển địa điểm hoạt động. Trường hợp tương tự từng xảy ra năm 2020 khi Sangmu rời Sangju để chuyển đến Gimcheon.

Chính quy định trên khiến Gimcheon Sangmu chắc chắn rớt hạng khỏi K.League 1 sau mùa giải hiện tại, bất kể họ kết thúc ở vị trí nào trên bảng xếp hạng. Nói cách khác, đội bóng này được "ấn định" xuống hạng ngay khi mùa giải khởi tranh.

K.League 2 sẽ có ít nhất 3 suất cho đội thăng hạng mùa này.

Về suất thăng hạng, 2 đội đứng đầu K.League 2 sẽ lên thẳng K.League 1. Một suất nữa sẽ được quyết định thông qua vòng play-off giữa các đội xếp từ hạng 3 đến hạng 6. Các cặp đấu sẽ diễn ra theo thể thức loại trực tiếp một trận. Đội hạng 3 gặp hạng 6, hạng 4 gặp hạng 5, trước khi 2 đội thắng gặp nhau ở chung kết play-off.

Đội thắng cuối cùng ở chung kết play-off sẽ giành tấm vé thăng hạng thứ 3. Hai suất đầu tiên nhằm tăng số đội của K.League 1 lên 14 trong mùa giải tới, còn suất thứ 3 sẽ thay thế vị trí của Gimcheon Sangmu.

Trong trường hợp đặc biệt, K.League thậm chí xuất hiện suất thăng hạng thứ 4. Điều này phụ thuộc vào vị trí cuối mùa của Gimcheon Sangmu. Nếu CLB quân đội không đứng cuối bảng, đội xếp thứ 12 sẽ phải đá play-off trụ hạng với đại diện K.League 2.

Do Gimcheon Sangmu dù đứng ở vị trí cao vẫn phải xuống hạng, nên để đảm bảo tính công bằng, đội xếp thứ 12 bắt buộc phải đá play-off trụ hạng với một đội từ K.League 2. Nếu thua, đội này sẽ xuống hạng.

Ngược lại, Gimcheon Sangmu sẽ là đội duy nhất rớt hạng nếu đứng chót bảng.

