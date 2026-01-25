Cơn ác mộng của Li Hao

Trận thua 0-4 trước U23 Nhật Bản không chỉ là một kết quả nặng nề với U23 Trung Quốc, mà còn trở thành cơn ác mộng thực sự đối với thủ môn Li Hao.

Li Hao thất vọng khi để thua đến 4 bàn trước Nhật Bản.

Ngay từ những phút đầu, U23 Nhật Bản cho thấy sự khác biệt rõ ràng về đẳng cấp, tốc độ và khả năng tổ chức tấn công. Dù tỷ lệ kiểm soát bóng giữa hai đội khá cân bằng (49% so với 51%), trên thực tế, U23 Trung Quốc gần như không thể thoát khỏi sức ép dồn dập mà các cầu thủ Nhật Bản tạo ra về phía khung thành của Li Hao.

Theo thống kê, U23 Nhật Bản tung ra tới 18 cú sút, trong đó có 9 pha dứt điểm trúng đích, gấp hơn bốn lần so với đối thủ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của đội bóng xứ Mặt trời mọc lên tới 2,15, vượt trội hoàn toàn so với 0,47 bên phía U23 Trung Quốc.

Những con số ấy phần nào phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân: Li Hao liên tục phải đối mặt với các tình huống bắn phá từ nhiều cự ly và góc sút khác nhau. Dù từng rất tự tin khi giữ sạch lưới 5 trận trước đó tại VCK U23 châu Á 2026, thủ thành số một của U23 Trung Quốc lại hứng chịu cú sốc lớn khi đối đầu Nhật Bản.

Hàng công Nhật Bản có ngày thi đấu bùng nổ. Ảnh: AFC

Hàng thủ U23 Trung Quốc tỏ ra lúng túng, thường xuyên để lộ khoảng trống ở khu vực trung lộ lẫn hai biên, khiến thủ môn Li Hao rơi vào thế chống đỡ vất vả. Dù đã có một vài pha cứu thua đáng chú ý, thủ thành này vẫn không thể ngăn cản việc khung thành bị xuyên thủng tới 4 lần, trong đó có những bàn thua đến từ các pha phối hợp tốc độ cao và những cú dứt điểm một chạm đầy chính xác của U23 Nhật Bản.

Sức ép càng gia tăng khi U23 Nhật Bản áp đảo hoàn toàn ở các tình huống cố định, với 7 quả phạt góc so với chỉ 2 của U23 Trung Quốc. Mỗi pha bóng bổng hay bóng hai đều đặt Li Hao cùng hàng phòng ngự trước nguy cơ bàn thua rõ rệt.

Tỷ lệ chuyền bóng của U23 Trung Quốc đạt 80%, con số này vẫn kém xa 86% của U23 Nhật Bản, cho thấy sự khác biệt lớn về chất lượng kiểm soát và luân chuyển bóng. U23 Trung Quốc cầm bóng nhiều ở khu vực an toàn, trong khi Nhật Bản biết cách tăng tốc đúng thời điểm để tạo ra sát thương tối đa.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, thất bại 0-4 là lời kết không thể nghiệt ngã hơn dành cho Li Hao. Trận đấu này chắc chắn sẽ còn ám ảnh thủ môn trẻ của U23 Trung Quốc, đồng thời phơi bày khoảng cách lớn giữa họ và U23 Nhật Bản ở sân chơi châu lục.

