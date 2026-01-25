Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
4 cầu thủ U23 Việt Nam tri ân HLV Graechen

  • Chủ nhật, 25/1/2026 20:50 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Hình ảnh Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường và Lý Đức gặp HLV Guillaume Graechen gây chú ý mạnh mẽ.

HLV Graechen bên cạnh các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Sau hành trình đáng nhớ tại VCK U23 châu Á 2026, 4 cầu thủ U23 Việt Nam gồm Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường và Lý Đức có cuộc gặp ý nghĩa với HLV Graechen. Ông được xem là một trong những người đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của bóng đá trẻ Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua.

Tối 25/1, trung vệ Nhật Minh chia sẻ khoảnh khắc chụp ảnh cùng HLV Graechen trên trang cá nhân trong không gian ấm cúng, giản dị, kèm lời nhắn: "Người thầy". Tương tự, Lý Đức viết: "Người thầy đáng kính".

Bức ảnh mang nhiều ý nghĩa bởi đó là sự trở về, lời tri ân lặng lẽ của những cầu thủ trưởng thành từ chính bàn tay dìu dắt của người thầy ngoại quốc tận tụy.

HLV Graechen gắn liền với Học viện HAGL - Arsenal JMG, nơi từng cho ra đời thế hệ cầu thủ làm thay đổi diện mạo bóng đá Việt Nam, với những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn. Ông không chỉ dạy kỹ năng chơi bóng, mà còn góp phần hình thành tư duy, kỷ luật và bản lĩnh thi đấu cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ.

Quốc Việt, Nhật Minh, Quốc Cường và Lý Đức đều từng có những năm tháng đầu đời gắn bó với triết lý huấn luyện khắt khe nhưng giàu tính khai phóng của HLV Graechen. Từ những buổi tập đầu tiên, những bài học về kiểm soát bóng, di chuyển không bóng cho đến tinh thần chơi bóng cống hiến, dấu ấn của vị HLV người Pháp vẫn hiện diện trong hành trình phát triển của họ hôm nay.

Cuộc hội ngộ diễn ra sau khi U23 Việt Nam vừa hoàn tất giải đấu châu lục với ngôi á quân, mang theo niềm tự hào và cả những kỳ vọng lớn lao cho tương lai. Với các cầu thủ trẻ, đó là dịp để nhìn lại chặng đường đã qua. Ở đó, có những người thầy luôn âm thầm đứng phía sau thành công.

